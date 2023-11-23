На трассе Серов – Североуральск – Ивдель из-за снега и дождя ограничили движение транспорта

Из-за снегопадов и дождя на дороге Серов – Североуральск – Ивдель и на трассе Ивдель – ХМАО ограничили движение грузового и пассажирского транспорта. Проехать нельзя с 9 по 142 километр в обоих направлениях.

«Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий», – попросили в УГИБДД по Свердловской области.

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме, мониторят дорожную обстановку, взаимодействуя с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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