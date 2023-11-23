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Четверг, 23 ноября 2023, 15:42 мск

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Движение по двум ранее перекрытым дорогам снова открыли

Сотрудники ГИБДД снова открыли движение по двум дорогам, которые ранее были перекрыты из-за сильных снегопадов.

Снова открыты участки автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово с 1 км по 31 км и трасса Ивдель – ХМАО с 9 по 142 километр в обоих направлениях.

В то же время в ГУ МЧС предупреждают, что завтра, 24 ноября, местами в Свердловской области снова ожидаются сильный снег и гололедные явления. Особенно это касается северных районов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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