Новогодние представления для детей в этом году стартуют раньше – с начала декабря

Первым в Екатеринбурге новогоднюю кампанию начнет театр кукол. Уже 3 декабря здесь покажут праздничную премьеру для самых маленьких – «Раз краска, два краска». Всего кукольники планируют сыграть 180 новогодних представлений более чем для 20 тысяч детей. Билетов с каждым днем остается все меньше.

«Ровно через десять дней, 3 декабря, на сцене Mamin-зала состоится новогодняя премьера спектакля для самых маленьких – «Раз краска, два краска». 9 декабря новогоднюю эстафету подхватит малый зал театра сказкой «Морозко» для детей от 6 лет. А 16 декабря праздничная программа начнется и в большом зале. Здесь зрителей от 6 лет будет ждать феерия «Время чудес», – рассказали в театре.

Новогодняя кампания здесь будет идти до 8 января. За это время артисты сыграют 180 спектаклей. На первые представления билетов уже нет, но можно найти свободные места во второй половине декабря.

Еще одно новогоднее представление состоится 2 декабря в «Парке Сказов» в Арамили – там отметят день рождения Урал Мороза. На праздник приедут 10 сказочных героев из других регионов: фольклорный герой из Удмуртии – Тол Бабай, байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, архангельские Матушка Зима и Снежная Баба, Девица Метелица и Снежка из Вятских полян, Снегурочка и Царь Семигор из Челябинской области, пензенские Дед Мороз и Снегурочка и Рождественский Олень из Тулы. Вход в этом году будет свободным.

Добавим, что в большинстве театров Екатеринбурга и Свердловской области новогодняя кампания начнется после 20 декабря. В ТЮЗе и «Коляда-театре» в этом году ставят «Аленький цветочек», в музкомедии – мюзикл «Кто спасет Новый год?», в детской филармонии – «Мишка ищет Новый год» и «Вперед за чудесами». О других спектаклях мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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