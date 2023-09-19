В Екатеринбурге стартовали продажи билетов на новогодние детские представления

В Екатеринбурге уже начались продажи билетов на новогодние представления в театрах и культурных центрах. Цены остались на уровне прошлого года: можно найти варианты за 400 рублей.

В частности, в онлайне уже можно приобрести билеты на колядки в «Коляда-театр». Они начнутся 24 декабря и продлятся почти до середины января. В этом году детей ждет сказка «Аленький цветочек», поставленная по инсценировке Николая Коляды. Будут традиционные хороводы у елки, катание с горки, разучивание колядок со скоморохами и «Колядоскоп-Театр». Естественно, детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат каждому подарок. Цена билетов – от 500 до 1000 рублей.

В «Театроне» для детей от 5 до 12 лет покажут интерактивное представление «Тайна новогодней планеты». Настоящие инопланетяне прилетели на Землю, чтобы узнать, как тут празднуют Новый год. Будут сеансы космической связи и настоящая невесомость. После спектакля дети получат сладости и зажгут на новогодней дискотеке с самым озорным Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Цена – 400-750 рублей.

Уральский центр развития дизайна в этом году подготовит программу для детей от 5 до 12 лет «Переполох в сказочном царстве». Детям покажут сказку и познакомят с ее героями: Злым волшебником, ворчливой, но очень доброй Кикиморкой, отважным рыцарем – Иваном и Василисой Прекрасной. Кроме того, будет фотозона, сладкий стол, зажигательная дискотека у новогодней елки с дедом Морозом и Снегурочкой. Цена – 400-800 рублей.

В ДК Железнодорожников пройдет «МультиЕлка. Школа волшебников». Организаторы обещают мультимедийный спектакль на большом экране, рядом с которым оживут сказочные герои. В школе волшебников каждому ребенку выдадут волшебную палочку и научат перемещаться во времени, управлять предметами и природными явлениями, расскажут о магических заклинаниях. Цена – 600-2000 рублей.

Добавим, что остальные театры еще не открыли продажи билетов на новогодние сказки. Обычно это происходит в октябре. В прошлом году в тренде были представления с участием Хагги Вагги.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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