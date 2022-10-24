Стартовали продажи билетов на новогодние елки: детей ждут Хагги Вагги и путешествие на поезде

В Екатеринбурге театры и частные организации начали продавать билеты на новогодние представления для детей, и, кстати, на некоторые даты мест уже мало. «Новый День» выяснил, какие спектакли и шоу-программы будут идти в декабре и январе. Тренд этого сезона – сюжеты с Хагги Вагги.

Раньше всех новогоднюю кампанию начнет уже не первый год Екатеринбургский кукольный театр. Здесь с 16 декабря на разных сценах будет идти три спектакля на выбор. Для самых маленьких – «Письмо для Дедушки Мороза»: про то, как Снеговик помогает девочке Маше доставить письмо волшебнику. Для детей постарше – «История в сказочном лесу» – про Гнома и разные недоразумения. И, наконец, «Снежная королева»: к Новому году в театре поставят новую версию всем знакомой сказки. Билеты в кукольный театр стоят от 650 рублей.

В «Коляда-театре» поставят сказку «Конек-Горбунок» про Ивана, поймавшего кобылицу с золотой гривой. В театре говорят, что скучно не будет даже взрослым, потому что в спектакле много музыки, танцев, яркие костюмы, красочное оформление. До и после сказки по традиции пройдут колядки: скоморохи научат детей колядовать, вместе со сказочными героями можно будет водить хоровод у елки, а потом покататься с надувной горки. Конечно, главными на празднике будут Дед Мороз и Снегурочка. Первую сказку покажут 20 декабря. Стоимость билетов – 500-1000 рублей.

«Театрон» подготовит два спектакля для детей разных возрастов. Для малышей от 2 до 4 лет – «Ларец новогодних чудес» (вход – 1000 рублей). Детей научат отмечать Новый год у красавицы елки, радоваться, а не бояться доброго проказника, Дедушку Мороза, который в финале подарит книжечки со сказками из своего замечательного ларца. Для детей от 5 до 12 лет подготовят сказку «Тайна сказочного королевства» (400-800 рублей).

В ТЮЗе зрителей ждет необычное представление – по мотивам арабских сказок. Называться спектакль будет «Восточная сказка», он подойдет для детей старше шести лет. Собиратель древних преданий Катиб поведает историю о юноше с добрым сердцем по имени Али, который внезапно разбогател. Тогда-то его и прозвали уважительно Али-Бабой, но не из-за богатства, а потому, что он мудро им распорядился, исполнив свою заветную мечту. Для детей помладше (от 4 лет) в ТЮЗе – «Волшебный сундучок Деда Мороза». Первые показы – 21 и 22 декабря. Вход: 500-700 рублей без подарка (+390 рублей – подарок).

Во Дворце молодежи в декабре анонсировали шоу-программу «Маша и медведь» по мотивам известного мультсериала. Стоить такой спектакль будет 500-2000 рублей на человека.

Развлекательные центры оказались более продвинутыми: тренд этого сезона – Хагги Вагги. В афишах есть разные сюжеты с этим популярным у детей героем: «Хагги Вагги – Похититель Рождества», «Ловушка Хагги Вагги» и другие. Стоит такое представление – от 800 рублей без подарка.

Кроме того, в этом году детей приглашают прокатиться на «Полярном экспрессе». С 17 декабря по 7 января с железнодорожного вокзала Екатеринбурга будет отправляться небольшой поезд, который доедет до станции Исеть – и обратно. За время в пути дети увидят 15 необычных персонажей: Деда Мороза и Снегурочку, полярников, ростового Йети и других. «Снеговичок подарит детям кусочек северного сияния. Зайка и Мишка поделятся секретным танцем. Полярники научат новогодним забавам. Новые тематические фокусы и научные шоу», – говорится в анонсе мероприятия. Стоимость – от 2500 до 7500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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