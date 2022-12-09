В театрах Екатеринбурга начинаются елки: за месяц артисты сотни раз сыграют новогодние спектакли

Уже завтра, 10 декабря, театр кукол Екатеринбурга начинает новогоднюю кампанию. Для детей разных возрастов подготовили сразу три спектакля, а всего за месяц артисты дадут 179 представлений для 20 тысяч маленьких зрителей.

«В Большом зале – долгожданное возвращение. Невероятное обновление одного из самых популярных зимних спектаклей репертуара нашего театра – «Снежная королева». Спектакль рассчитан на детей старше шести лет. В Mamin-зале самых маленьких наших зрителей ждет новогоднее представление «Письмо для Дедушки Мороза». А в Малом зале екатеринбургские кукольники представят премьеру спектакля по мотивам скандинавских сказок – «История в сказочном лесу» (6+)», – рассказали в театре.

Кукольный театр будет первым, кто начнет новогоднюю кампанию. Остальные присоединятся позже. Как ранее писал «Новый День», в «Коляда-театре» поставят сказку «Конек-Горбунок», в «Театроне» – «Ларец новогодних чудес» и «Тайну сказочного королевства», в ТЮЗе будут идти «Восточные сказки» и «Волшебный сундучок Деда Мороза». В частных развлекательных центрах и на «Экспо Елке» в новогодних сказках будет участвовать популярный у детей персонаж Хагги Вагги. Подробнее об этом мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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