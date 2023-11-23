Бюджет-2023 увеличат на 16 млрд рублей

Прогноз по доходам и расходам бюджета Свердловской области на 2023 год увеличен на 16 млрд рублей. Это удалось сделать, в частности, за счет роста налоговых поступлений, а также благодаря специальному кредиту из федерального бюджета.

Как сообщает ДИП, в итоге доходы бюджета Свердловской области в 2023 году составят 398,6 миллиарда рублей, расходы – 418,3 миллиарда рублей. Из дополнительных средств свыше 6 миллиардов рублей направят на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле. Еще 2 миллиарда рублей пойдут на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, 1,6 миллиарда рублей будет направлено на содержание автодорог, 1,5 миллиарда – на приобретение автобусов для уральских муниципалитетов. Кроме того, предполагается выделение 900,5 миллиона рублей на повышение доступности перевозок в пригородном железнодорожном транспорте.

Напомним, параметры проекта областного бюджета на 2024 год следующие: доходы – 407,6 миллиарда рублей, расходы – 423 миллиарда рублей. Дефицит казны составит 15,4 миллиарда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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