«Торгового комплекса там точно не будет», – в ГУФСИН рассказали о 4-летней стройке на Репина

Строящегося на месте СИЗО торгово-выставочного комплекса не будет. Его планировали открыть на улице Репина во втором квартале 2020 г., однако спустя 4 года строительства отказались от реализации проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

«Здание построено, коммуникации есть, отопление есть. Нет пока информации, что будет вместо предполагаемого торгово-выставочного комплекса. У нас изменились подходы ко всему, и будут решать, что все-таки там делать. Но торгового комплекса там точно не будет. Скорее всего, это связано с площадью для парковки или помещениями для размещения административных организаций», – прокомментировал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Как ранее писал «Новый День», на территории изолятора хотели разместить торгово-выставочный комплекс, где планировали продавать изделия и товары, сделанные осужденными, отбывающими наказание в Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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