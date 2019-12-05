Кофейня? Коворкинг? Модное СИЗО? Рассказываем, что строят на территории изолятора на Репина (ФОТО)

В редакцию «Нового Дня» обратились читатели, которых заинтересовало здание, недавно появившееся на территории СИЗО на улице Репина в Екатеринбурге. «Что это за модное сооружение на территории тюрьмы? Окна в пол – это какие-то новые стандарты тюремной системы? Кофейня, коворкинг и вот это все?» – написала жительница города Наталья.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, что это не кофейня и не коворкинг, и не новое помещение СИЗО. «У нас места в СИЗО № 1 хватает – сейчас содержится меньше тысячи человек. В истории изолятора такого не было с момента создания – а ему уже 192 год идет. Года три назад на Новый год было 3300 человек», – рассказал агентству руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко, уточнив, что СИЗО рассчитано на 1700 человек.

Он объяснил, что в новом здании будет размещаться торгово-выставочный комплекс, где будут продаваться изделия и товары, которые делают осужденные, отбывающие наказание в Свердловской области. «Планируем запустить его где-то во втором квартале 2020 года. У нас есть отдел маркетинга, мы раньше делали много продукции для предпринимателей, которые потом под своим брендом продавали ее, но нам хотелось выйти под своим брендом – потребность такая давно возникла. ГУФСИН участвует более чем в 100 ярмарках в год, а тут будет свой павильон. Спрос есть большой. Все будет покупаться влет. Это воплощается идея генерал-майора Александра Федорова. Тут такое место хорошее! Сколько людей мимо ходит», – рассказал собеседник «Нового Дня».

На первом этаже здания расположится магазин. Там будут продаваться, например, швейные изделия. «Если взять всю нашу швейку, мы самый крупный производитель в Свердловской области. Больше нас ни одна фабрика не производит. Более тысячи осужденных заняты швейным производством. И это не только женщины, но и мужчины. Подростки наши нашили в прошлом году изделий на пять млн рублей, а общий оборот текстиля – на сотни миллионов рублей», – сообщил Левченко.

Также в павильоне будут продавать мебель – мягкую, корпусную, плетеную. «Она и так разными учреждениями, государственными и коммерческими, закупается от Калининградской области до ХМАО. Например, судами, следственными комитетами. В краснотурьинском суде наша мебель, у приставов наша мебель. В школы мы поставляем, парты делаем. Кроватки изготавливаем детские. Любой заказ можем исполнить», – сказал собеседник агентства.

Покупатели найдут в торговом центре и продукты питания. «И свинина, и говядина, и баранина, и крольчатина, и яйца, и творог, и молоко, и огурцы соленые. Клянусь, все продукты без химикатов и ГМО. Есть еще идея делать сыр в Камышлове. У нас тысячи гектаров земли, будем ее распахивать, только есть нужда в технике», – объяснил Александр Левченко.

По его словам, в этом году свердловский ГУФСИН планирует произвести продукцию на 1,8 млрд рублей, в прошлом показатель составил 1,7 млрд. «Главное, что мы даем работу осужденным. У многих есть исковые требования. Трудоустроенных осужденных 6000 человек, в основном, на производстве. Они все выплачивают иски, а также оплачивают свое питание, одежду, снижают нагрузку на бюджет, который мы с вами пополняем», – сказал он.

Собеседник «Нового Дня» добавил, что на втором этаже здания планируется сделать музей, где будут представлены не только исторические экспонаты, но и разные запрещенные предметы, которые изымаются из передач, а также способы их доставки. «Мы всю жизнь мечтали в Ночи музеев участвовать. Будем привлекать туристов, горожан», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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