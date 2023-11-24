В Пелыме на месте болота обустроили площадку с фонарями-одуванчиками (ФОТО)

В городе Пелыме заболоченный пустырь превратили в общественную территорию с зонами отдыха и спортивными площадками. Затраты составили 26,5 миллиона рублей. Деньги муниципалитет получил по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Новая благоустроенная территория получила название «Площадь Солнца». Она включает в себя три зоны: основную, спортивную и игровую. Главная площадка стала центром притяжения отдыхающих, ее украсили высокие светильники-одуванчики. На спортивной можно играть в баскетбол или волейбол. Всю территорию охватывает беговая дорожка, выполненная бесшовным резиновым покрытием. На месте также сделано озеленение и выделены места для прогулок.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, в 2023 году благодаря проекту «Комфортная городская среда» благоустроено 60 объектов. Общий объем средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на софинансирование благоустройства, составил 1,61 миллиарда рублей.

Пелым, Ангелина Сергеева

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