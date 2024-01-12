Уральцы снова смогут проголосовать за благоустройство своих городов

Подготовка к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Владимиром Путиным, началась в Свердловской области. До 1 февраля формируется список площадок, за которые жители региона смогут отдать свои голоса.

«В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе «дорожная карта», по организации проведения голосования», – пояснил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В голосовании могут принять участие жители Свердловской области старше 14 лет, проживающие в муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тысяч человек, а также на территории муниципалитетов, в состав которых входят города и моногорода – это 55 муниципалитетов.

Напомним, что в прошлом году по нацпроекту было выполнено благоустройство 60 объектов. Так, завершено комплексное благоустройство линейного парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге. Это часть уличного пространства Центра художественной гимнастики и Губернаторского лицея. Небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны связали единой сетью весь район и сформировали места для отдыха и встреч, прогулок, пикников и детских площадок. Работы велись два года. В рамках проекта было высажено около 300 деревьев, более 10 тысяч кустарников, свыше 5,3 тысячи растений и более 4,4 тысячи многоярусных цветников. Установлены деревянные шезлонги и более 100 скамеек. Также были оборудованы места для велопарковок и колясок. За дизайн-проект этой общественной территории проголосовали порядка 70 тысяч жителей города.

В городском округе Пелым реализован проект по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца». При поддержке губернатора Евгения Куйвашева на участке, который был частично заболочен, появилась современная общественная территория. Общая стоимость работ составила 26,5 миллиона рублей. «Площадь Солнца» включает в себя три зоны: главная площадка, спортивная, а также площадка для волейбола и баскетбола. Всю благоустроенную территорию охватывает беговая дорожка с бесшовным резиновым покрытием. На общественном пространстве проведено озеленение.

В Краснотурьинске было выполнено благоустройство «Тихомировского парка» более чем с 60-летней историей. Работы велись в три этапа с 2021 года. Общая стоимость проекта составила более 90,6 миллиона рублей. В рамках благоустройства в парке гранитной плиткой выложены тропинки и аллеи, обновлено асфальтовое покрытие, посажены деревья и кустарники. Территория поделена на зоны тихого и активного отдыха, отдельно обустроены площадки для детей и занятий спортом.

Отметим, в 2023 году Свердловская область заняла первое место во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по абсолютному числу отданных голосов и вошла в топ-5 по числу проголосовавших на портале «Госуслуги». Свои голоса за объекты благоустройства отдали свыше 816 тысяч свердловчан. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube