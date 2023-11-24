В отношении матери двухлетней девочки, которая несколько часов провела в сугробе, завели административное дело

В полиции рассказали, как именно двухлетняя девочка в Серове оказалась в сугробе, где провела несколько часов. В отношении матери завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете в ПДН не стояла, но родители ранее были судимы. Сообщение о случившемся в полицию поступило от медиков бригады скорой помощи, которые доставили двухлетнюю девочку в больницу Краснотурьинска. Малышку сразу поместили в реанимацию, где она находится до сих пор в тяжелом состоянии.

«Накануне около 9 утра родители малышки ушли на работу. А ребенка оставили со старшей сестрой, ученицей седьмого класса, – рассказал Валерий Горелых. – Но, учитывая, что было еще рано, школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, самостоятельно надела сапоги и практически раздетая ушла на улицу. Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой».

В отношении матери девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Напомним, свою проверку организовала прокуратура Свердловской области.

Серов, Ольга Тарасова

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