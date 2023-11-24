В Серове двухлетняя девочка чуть не замерзла насмерть в сугробе

В Серове врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которая получила сильнейшее переохлаждение. Ребенок убежал из дома без одежды. Отец нашел девочку раздетой в сугробе, у малышки не было сердцебиения и дыхания.

Инцидент произошел вчера в Серове. Родители двухлетней девочки ушли на работу, а ребенка оставили со старшей сестренкой. Пока старшая девочка спала, младшая выбежала на улицу без верхней одежды. Вероятно, малышка упала в сугроб и не смогла выбраться.

«Впоследствии в дневное время ребенок был обнаружен отцом, вернувшимся на обед, в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему был поставлен диагноз – переохлаждение», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас состояние ребенка тяжелое. Прокуратура проводит проверку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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