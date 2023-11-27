Девочка из Серова, пролежавшая несколько часов в сугробе, находится на ИВЛ

Двухлетняя девочка, пролежавшая несколько часов в сугробе в Серове, переведена в одну из больниц Екатеринбурга. Ребенок находится на ИВЛ, в тяжелом состоянии, сообщили в свердловском минздраве. Врачи борются за ее жизнь.

Несчастный случай произошел 23 ноября. Двухлетняя девочка без верхней одежды самостоятельно вышла из дома, пока ее старшая сестра спала. Родители в это время были на работе. Девочка прошла около 200 метров и упала в сугроб, долгое время находилась без помощи. Ее обнаружил отец, вернувшийся домой на обед, и сразу вызвал неотложку. У ребенка уже не было сердцебиения и дыхания.

Девочку сначала доставили в местную больницу с диагнозом «переохлаждение». Затем силами территориального центра медицины катастроф маленькую пациентку перевезли в Екатеринбург.

В отношении матери пострадавшей девочки завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание ребенка».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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