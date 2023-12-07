В многодетной семье из Серовского района скончался новорожденный. Возбуждено уголовное дело

В Свердловской области расследуется гибель новорожденного мальчика в частном доме в одном из сел Серовского района. Ребенок родился в ноябре 2023 года и умер 3 декабря. По версии СМИ, младенец мог замерзнуть в коляске, но правоохранительные органы опровергли эту информацию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», – сообщили в областном следственном комитете.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что погибший ребенок был из полной многодетной семьи. «Отец работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать нигде не работает, поскольку занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД оказывают нашим коллегам из следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», – прокомментировал представитель полицейского главка.

Это уже третий несчастный случай с маленькими детьми за последние две недели. Ранее двухлетняя девочка из Серова, оставшаяся под присмотром старшей сестры, самостоятельно открыла дверь и без верхней одежды вышла на улицу. Она несколько часов провела в сугробе, пока ее не нашел отец. Ребенок находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В деревне Катышка Алапаевского района от переохлаждения погиб полуторагодовалый мальчик. Ранним утром ребенок сам вышел в холодные сени, дверь захлопнулась, и он не смог их открыть. Мать не сразу заметила отсутствие сына, поскольку в это время спала. Погибший мальчик также был из полной многодетной семьи – отец работал на вахте, а мать одна следила за детьми.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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