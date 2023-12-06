После гибели ребенка на морозе возбуждено уголовное дело

В Алапаевском районе возбуждено уголовное дело после того, как в деревне Катышка насмерть замерз полуторагодовалый ребенок.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, тело ребенка нашли сегодня утром в холодных сенях одного из частных домов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребенок уже не смог открыть их. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребенок уже погиб от переохлаждения», – рассказали в СУ СКР.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что семья, в которой случилась трагедия, является полной и многодетной. Отец работает вахтенным методом, сейчас он в отъезде. С несколькими детьми в доме оставалась 38-летняя мать. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим в семье.

Алапаевск, Елена Владимирова

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