На Урале полуторагодовалый малыш замерз насмерть

В деревне под Алапаевском полуторагодовалый ребенок замерз насмерть на улице. Как пишет «КП-Екатеринбург», инцидент произошел в населенном пункте Катышка.

«Малыш вышел посреди ночи на улицу, а обратно зайти не смог. У него не получилось открыть дверь дома. На улице он замерз насмерть», – сообщает газета.

По данным журналистов, в семье было четверо детей. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее подобная ситуация произошла в Серове. Там двухлетняя девочка, которую оставили под присмотром старшей сестры, в одних валенках вышла на улицу, и, упав в сугроб, не смогла выбраться. Ребенка обнаружил отец, который пришел на обед. Девочка в реанимации ДГБ № 9 в Екатеринбурге. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Екатеринбург, Елена Сычева

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