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Пятница, 24 ноября 2023, 13:26 мск

Новости Екатеринбург

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Цены на квартиры на вторичном рынке начали медленно снижаться впервые за долгое время

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга начала медленно снижаться. Сейчас в среднем она составляет 111 661 рубль, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее, – говорится в отчете аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.

Отрицательная корректировка на рынке происходит впервые за последние несколько месяцев, до этого цены либо росли, либо не менялись. За месяц прирост тоже оказался небольшим – всего 0,3%. Зато с начала года квартиры «подросли» на 9% (в январе за метр просили в среднем 103,3 тысячи рублей). Срок экспозиции сейчас составляет почти 3,5-4 месяца.

Объекты в центре Екатеринбурга продаются в среднем за 157,6 тысячи рублей (самые дешевые – за 95,5 тысячи, дорогие – за 260 тысяч рублей за квадратный метр). Квартиры в приближенных к центру районах – за 122,5 тысячи рублей за квадратный метр (минимум – 87,7 тысячи, максимум – 181,8 тысячи рублей).

Напомним, еще в начале осени эксперты говорили, ближе к концу 2023 года рост цен на вторичном рынке остановится, и возможно, начнется обратный процесс. Ставки по рыночной ипотеке сейчас превышают 15-16% и являются по сути заградительной мерой для покупки жилья. На рынке новостроек рост цен тоже не будет бесконечным, возможно уже в декабре некоторые девелоперы, которые повышали стоимость квадратного метра больше остальных, введут систему скидок и акций. Сейчас средняя цена квадратного метра в новостройке – 133-135 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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