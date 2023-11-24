У православных заговенье перед последним постом года

С понедельника православные христиане начинают последний пост, Рождественский или Филипповский (он начинается в день памяти апостола Филиппа).

Это один из длинных постов – он продолжается 40 дней. Разговеться христиане смогут только вечером в Сочельник, 6 января. При этом Филипповский пост не такой строгий, как Великий. На протяжении всех 40 дней в пищу можно употреблять рыбу и морепродукты, растительное масло, овощи, зелень, грибы и фрукты, орехи, мед, крупы. Мясо, молочные продукты, яйца – под запретом.

Ранее о том, почему ограничения в еде и даже посещение храма – не главное во время поста, в интервью «Новому Дню» рассказал протоиерей Игорь Бачинин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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