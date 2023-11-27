В Свердловской области открылась горячая линия по профилактике ВИЧ

В свердловском управлении Роспотребнадзора открылась горячая линия по теме профилактики ВИЧ-инфекции.

Специалисты ответят на вопросы о путях передачи ВИЧ, рисках инфицирования, мерах профилактики, возможностях тестирования на ВИЧ, а также расскажут об особенностях развития эпидемиологической ситуации в Свердловской области. Получить ответы можно по телефону: (343) 374-12-44, ежедневно с 08:30 до 17:00. Также для свердловчан доступен телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Горячая линия продолжит работу до 5 декабря 2023 года.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года. Свердловская область относится к регионам с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. По данным Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, на 1 ноября 2023 года в регионе проживают более 61 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Показатель пораженности населения составляет 1,5 %, что в три раза превышает средний российский уровень.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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