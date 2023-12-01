В День борьбы со СПИДом екатеринбуржцы могут пройти бесплатное обследование на ВИЧ

Сегодня в Екатеринбурге в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом будут проведены массовые акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, они пройдут на площади 1905 года, в бизнес-комплексе «Квартал», отеле «Хаятт», 2 декабря – в ТЦ «Мега».

На сегодня запланированы выступления экспертов на радио, телевидении, публикации специальных материалов в печатных изданиях, размещение информации на рекламных щитах региона по профилактике, выявлению и лечению ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в департаменте информационной политики, Свердловская область является лидером по числу некоммерческих организаций, работающих в области ВИЧ-инфекции. В результате комплексной работы достигнуты значительные успехи в разных аспектах борьбы с ВИЧ.

На Урале темп развития эпидемии снизился: в 2014 году было выявлено 7 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, а в 2023 году – порядка 3 тысяч. За последние семь лет первичная заболеваемость у молодежи снизилась в 3,3 раза.

«Специальные методики лечения и медикаментозной поддержки позволили свести к минимуму риск передачи вируса ребенку в период внутриутробного развития. В 2023 году 99% детей, родившихся от ВИЧ-позитивных женщин, не получили вирус от мамы», – отметили в пресс-службе департамента информполитики.

За прошлый год более 1,2 миллиона человек прошли обследование (каждый третий житель региона). До конца 2023 года планируется охватить не менее 32% свердловчан.

Уральцы могут пройти тест во всех медицинских учреждениях, на рабочих и учебных местах, а также в тест-мобиле в ходе городских акций.

Как ранее писал «Новый День», в региональном Управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Получить ответы на вопросы можно по телефону: (343) 374-12-44, ежедневно с 08:30 до 17:00. Горячая линия продолжит работу до 5 декабря 2023 года. Специалисты ответят на вопросы о путях передачи ВИЧ, рисках инфицирования, мерах профилактики, возможностях тестирования на ВИЧ, а также расскажут об особенностях развития эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube