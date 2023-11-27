На ВДНХ представили уральский медкластер в Академическом (ФОТО)

На ВДНХ в рамках форума «Россия» представили медицинский инновационный кластер, который появится в Екатеринбурге в Академическом районе.

«Именно здесь, в Академическом, на одной территории, будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала и появятся новые. У нас будут учиться будущие врачи, проводиться исследования общемирового значения, инновационные операции. Мы гордимся, что участвуем в таком значимом для всего российского здравоохранения и науки проекте», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв.

Проектная и градостроительная документации готовы, установлены функциональные зоны и выделены земельные участки. Медкластер в Академическом объединит региональные и федеральные учреждения здравоохранения. Среди резидентов будут Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер. По предварительным данным, на 2024 год запланировано строительство корпуса для НИИ ОММ.

«Кластер полного цикла – это пока первый и единственный проект в России, где сочетаются все этапы становления, развития, обучения медицинских работников, врачей, фармацевтов и так далее. Плюс кластер позволит проводить научные исследования и внедрять их, прежде всего, в клиническую практику», – сказал советник генерального директора ГК «КОРТРОС» Владимир Климин.

Важно, что в медкластере будут заниматься не только оказанием помощи людям, но и образованием и наукой в сфере здравоохранения. Так, запланировано и размещение корпусов Уральского государственного медицинского университета. «Создание медкластера поможет решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширит профилактическую и реабилитационную базу, а также поддержит новые научные исследования и открытия. Со своей стороны, мы, как создатель Академического района, провели всю подготовительную работу и ожидаем, что синергетический эффект от взаимодействия между медицинскими учреждениями, научными центрами и инновационными производствами позволит будущим пациентам получить доступ к самым современным методам лечения и диагностики», – добавил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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