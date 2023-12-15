Вице-спикер Совета Федерации высоко оценила проект медицинского кластера в Академическом

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили в Екатеринбурге реализацию масштабного проекта по созданию медицинского кластера в Академическом районе.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, Инна Святенко прибыла в Екатеринбург на выездное заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, посвященное вопросам кластерного подхода к развитию регионального здравоохранения. По ее мнению, Средний Урал стал регионом, где стартует реализация первого проекта медицинского инновационного кластера полного цикла.

«Это перспективный проект. Он будет настоящей визитной карточкой Свердловской области и в то же время станет способствовать развитию медицинского туризма в регионе», – подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации.

Сенатор также отметила, что кластер позволит не только внедрять инновации в лечебную практику и производство медицинской и фармацевтической продукции, но и существенно повысить уровень медицинского образования и научных исследований благодаря концентрации научно-исследовательских и материально-технических ресурсов.

Как уже сообщал «Новый День», 25 ноября проект кластера в Академическом был представлен на ВДНХ в рамках форума «Россия».

«Создание медкластера поможет решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширит профилактическую и реабилитационную базу, а также поддержит новые научные исследования и открытия. Со своей стороны, мы, как создатель Академического района, провели всю подготовительную работу и ожидаем, что синергетический эффект от взаимодействия между медицинскими учреждениями, научными центрами и инновационными производствами позволит будущим пациентам получить доступ к самым современным методам лечения и диагностики», – сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Напомним, проектная и градостроительная документации уже готовы, установлены функциональные зоны и выделены земельные участки. Медкластер в Академическом объединит региональные и федеральные учреждения здравоохранения. Среди резидентов будут Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, а также новые корпуса Уральского государственного медицинского университета. По предварительным данным, на 2024 год запланировано строительство корпуса для НИИ ОММ.

«Именно здесь, в Академическом, на одной территории, будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала и появятся новые. У нас будут учиться будущие врачи, проводиться исследования общемирового значения, инновационные операции. Мы гордимся, что участвуем в таком значимом для всего российского здравоохранения и науки проекте», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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