Депутаты «вынужденно» одобрили поправки об охране городских лесов и парков

Екатеринбургская дума одобрила поправки в положение о муниципальном контроле охраны природных территорий. Хотя у депутатов возникли вопросы к работе городского комитета по экологии.

В новой редакции положения исключаются три индикатора риска нарушений на территории особо охраняемых природных территорий (к ним относятся городские леса, парки и скверы). В частности, это поступление информации о самовольной постройке или других запрещенных действиях в границах ООПТ. Вместо них вводится новый индикатор риска: в мэрию в течение полугода должно поступить не менее пяти жалоб о предполагаемом нарушении на зеленой территории. Например, если жители неоднократно видят, как в лесопарк заезжает машина с мусором. В этом случае комитет по экологии обращается в природоохранную прокуратуру для проведения внеплановой проверки.

Депутат Владимир Крицкий заявил, что применение нового критерия невозможно реализовать: «Два нарушения уже являются системными. Почему вы оставляется срок для реагирования – шесть месяцев? Это ж какое надо совершить нарушение, чтобы комитет по экологии получил целых пять обращений?»

Председатель комитета Игорь Русинов пояснил, что индикатор риска не расценивается как нарушение. «Все охраняемые природные территории закреплены за муниципальными учреждениями. Екатеринбургское лесничество, МБУ «Зеленстрой», ФОК Чкаловский, МБУ «Дендропарк – выставка» следят за содержанием зеленых зон. Поэтому при подозрительной деятельности муниципалитет может сразу внести предостережение для усиления контроля, не дожидаясь прокуратуры», – сообщил чиновник.

Дмитрий Сергин заявил, что недостаточный контроль за зелеными насаждениями может привести к непоправимым последствиям. «Не так давно часть Уктусского лесопарка лишилась статуса ООПТ с формулировкой: «лесная территория захламлена, поэтому утратила свое значение». Подозреваю, что при таких критериях в документе подобных нарушений может быть больше», – привел он пример. Алексей Вихарев отметил, что у депутатов и экологического комитета существуют разночтения в понимании юридических актов. Но поскольку фракция «Единая Россия» ранее одобрила внесение поправок в положение, депутаты «вынуждены» сегодня принять этот вопрос.

В итоге, несмотря на высказанное недовольство, за проект положения проголосовали 24 депутата. Многих избранников устроил аргумент, что над положением была проделана большая работа в думской комиссии. Тем не менее, депутаты договорились вызвать Игоря Русинова в 2024 году для общего доклада по работе экологического комитета, и в том числе заслушать, как реализуется муниципальный контроль за охраной лесов и парков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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