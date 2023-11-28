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Вторник, 28 ноября 2023, 16:00 мск

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Восемь парков Екатеринбурга получат статус особо охраняемой природной территории

Администрация Екатеринбурга планирует включить в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) еще восемь городских парков.

До конца 2023 года этот статус будет присвоен парку Архипова в Юго-Западном районе и скверу на улице Мичурина. В 2024-2026 годах особо охраняемыми станут парк на улице Блюхера, сквер имени Кирова около УрФУ, сквер в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинский парк, парк «Уралмаш» и сквер у оперного театра.

«Ожидается, что к концу 2026 года количество особо охраняемых природных территорий в Екатеринбурге увеличится до 30 единиц, а их совокупная площадь достигнет 180 гектаров», – сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

Напомним, сегодня екатеринбургские депутаты утвердили поправки в положение о муниципальном контроле за охраной городских лесов и парков. В частности, для внеплановой проверки зеленой территории в городской комитет по экологии теперь должно поступить не менее пяти жалоб в течение полугода.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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