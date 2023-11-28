В мэрии Екатеринбурга раскрыли траты на благоустройство и строительство школ в 2024 году

В Екатеринбургской думе состоялось «нулевое чтение» проекта городского бюджета на 2024 год. Депутаты заслушали основные параметры бюджета, но не стали задавать вопросов. Более подробный разбор финансового документа начнется на думских комиссиях.

По данным мэрии Екатеринбурга, доходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 76,546 миллиарда рублей. Причем доля собственных доходов города продолжает сокращаться в пользу межбюджетных трансфертов: 44,1% и 55,9% соответственно. Расходы городской казны в 2024 году планируются в размере 78,566 миллиарда рублей, что на 5,5 миллиарда больше, чем в текущем году. Дефицит составит чуть более 2 миллиардов рублей.

Самые большие траты бюджета-2024 предусмотрены по следующим статьям:

образование – 40,4 миллиарда;

национальная экономика – 16,6 миллиарда;

общегосударственные вопросы – 6,1 миллиарда;

ЖКХ – 5,9 миллиарда;

социальная политика – 4,2 миллиарда.

Некоторые подробности будущих трат раскрыла начальник департамента финансов Анна Турунцева. Так, на продолжение строительства школы №1 в Академическом районе выделят 489 миллионов рублей, на ремонт улично-дорожной сети в Академическом и Солнечном – 2,2 миллиарда рублей. Также запланированы средства на благоустройство набережной Исети – 614 миллионов, и благоустройство Литературного квартала – 168 миллионов. На вторую очередь спорткомплекса «Дацюк арена» город потратит 500 миллионов рублей.

В целом, бюджетные инвестиции в 2024 году составят 13,8 миллиарда рублей. Из этой суммы на ремонт дорог уйдет 8 миллиардов, на ЖКХ – 2,4 миллиарда, на строительство социальных объектов – 1,9 миллиарда рублей.

Напомним, бюджет Екатеринбурга верстается на три года. По прогнозу мэрии, в 2025-2026 году доходы казны снизятся до 72,4 и 70,5 миллиарда соответственно. Также запланировано падение расходов – 73,7 и 71,7 миллиарда соответственно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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