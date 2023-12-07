В Екатеринбургской думе одобрили проект бюджета-2024 без замечаний

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы рекомендовала к принятию проект бюджета города на 2024 год в первом чтении. Рассмотрение финансового документа во всех депутатских комиссиях прошло без замечаний, хотя у депутатов ранее были вопросы по капремонту школ и ликвидации свалок.

Депутаты утвердили основные параметры бюджета-2024: доходы – 76,546 миллиарда рублей, расходы – 78,566 миллиарда рублей, дефицит составит более 2 миллиардов рублей. Арендные доходы города ожидаются на уровне 3,2 миллиарда рублей (на 4% меньше, чем в 2023 году), а объем выручки за продажу городских активов составит 1,044 миллиарда.

В расходной части бюджета депутатские комиссии обратили внимание на следующие траты:

строительство пожарного депо в поселке Шабровский – 21 миллион рублей;

приобретение и капремонт помещений для участковых полиции – 7,8 миллиона и 18,3 миллиона рублей соответственно;

ликвидация свалок – 24,3 миллиона рублей;

закупка новых автобусов – 336 миллионов рублей;

строительство дорожной развязки возле «Калины» – 3,6 миллиарда рублей;

реконструкция дорог возле ледовой арены – 240 миллионов рублей;

строительство улицы Водоемной – 410 миллионов рублей;

развитие дорожной сети в Академическом районе – 220 миллионов рублей;

капремонт учреждений культуры – 209 миллионов рублей;

единовременным выплаты семьям погибших военнослужащих на СВО – 9 миллионов рублей.

Также ранее мэрия Екатеринбурга отчиталась о расходах на благоустройство и строительство школ в 2024 году. Депутаты также обсудили траты на самих себя – содержание Екатеринбургской думы обойдется в 250,5 миллиона рублей. При этом народные избранники пожаловались на тяжелые условия работы – нет электронного голосования, постоянная смена воды в бутылках на столах, да еще и надписи в туалетах.

Рассмотрение бюджета-2024 на пленарном заседании Екатеринбургской думы назначено на 12 декабря. Если не будет поправок, окончательно проект казны будет принят 26 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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