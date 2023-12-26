Екатеринбургская дума приняла бюджет-2024

Екатеринбургская дума единогласно приняла в окончательном чтении городской бюджет на 2024 год. Депутаты не стали слушать доклад и задавать вопросы. Проект казны поддержали 28 избранников, еще 5 – не голосовали.

Напомним параметры бюджета: доходы – 76,546 миллиарда рублей, расходы – 78,566 миллиарда рублей, дефицит составит более 2 миллиардов рублей. Ранее все депутатские комиссии приняли финансовый документ без замечаний. Хотя вопросы к бюджету возникали, депутаты предпочли решать их в индивидуальном порядке. Так, Александр Колесников ранее обращал внимание на нехватку средств на ремонт кровли в школах Железнодорожного района. На заседании думы глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в 2024 году будет дополнительно выделено на эти цели 100 миллионов рублей. Также по просьбе депутатов мэр пообещал провести совещание и обсудить возможность повышения окладов библиотекарей и воспитателей детских садов.

Ранее «Новый День» писал, на какие объекты будет тратиться бюджет в следующем году. Инвестиции казны составят 13,8 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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