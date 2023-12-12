В Екатеринбургской думе поспорили о зависимости городского бюджета от областных денег

Екатеринбургские депутаты сегодня большинством голосов приняли проект бюджета на 2024 год в первом чтении. Но обсуждение главного финансового документа не было гладким. Народные избранники поспорили о зависимости Екатеринбурга от федеральных и областных денег.

Так, депутат от КПРФ Виктория Ивачева отметила падение собственных доходов города почти на 1 миллиард рублей и обратила внимание на последовательное изъятие городских полномочий – по рекламе, земельным участкам и генплану. Коммунистка предложила выступить с инициативой о пересмотре нормативов муниципальных налогов в пользу увеличения доли Екатеринбурга. Она привела пример: в региональном заксобрании уже пытались снизить норматив по упрощенной системе налогообложения с 22% до 11% для Екатеринбурга, но в последний момент откатили решение назад. Также Ивачева заявила о диспропорции учета интересов граждан и чиновников: «Мы не можем отыскать дополнительные средства на зарплаты сотрудникам детских садов, но дополнительный 1 миллиард на чиновников у нас нашелся».

К требованиям КПРФ присоединился «яблочник» Константин Киселев. Он заявил, что зависимость Екатеринбурга от областных и федеральных трансфертов увеличивается год от года. При этом в сопоставимых ценах доходная часть городского бюджета не растет, а снижается.

На претензии ответила начальник финансового департамента Анна Турунцева: «Зависимость – это дотационный бюджет. Екатеринбург получает не дотации, а средства на развитие. Привлечение средств на развитие – это одна из основных задач администрации, поэтому отраслевые подразделения активно участвуют во всех конкурсах и отборах области и Федерации».

Депутат Михаил Вечкензин отметил, что лоббизмом интересов Екатеринбурга на федеральном уровне должны заниматься депутаты Госдумы, избранные от Свердловской области: «У нас в стране выстроена понятная вертикаль власти, муниципалитет ориентирован на Федерацию. Не надо ломать эту систему, не надо пересматривать налоги. Надо усилить лобби в Москве, чтобы федеральные деньги приходили в Екатеринбург».

Его коллега Александр Колесников, напротив, пожурил администрацию города. «Я не вижу системного подхода, в администрации правая рука не знает, что делает левая. Стройка отдельно, благоустройство отдельно, образование отдельно, дороги отдельно. Нет связки, нет объединяющего центра. Нет идеи, на которую нанизывались бы все аспекты развития. Пока подразделения администрации не начнут конструктивно работать между собой, у нас будет такой бардак», – заявил он.

Несмотря на замечания, в итоге депутаты поддержали предложенный проект бюджета. За проголосовал 31 человек, 1 был против, 1 воздержался.

Напомним, доходы казны в 2024 году составят 76,546 миллиарда рублей, расходы – 78,566 миллиарда рублей, дефицит – более 2 миллиардов рублей. Подробнее о предстоящих городских расходах можно почитать тут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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