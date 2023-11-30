«Нас тут что, за дебилов держат?» Екатеринбургские депутаты возмутились условиями работы в думе

Екатеринбургские депутаты заявили, что их не устраивает организация рабочих мест в городской думе. По их словам, в большом зале заседаний плохая акустика, бывает душно, а надписи в туалете «Нажимать здесь» оскорбляют человеческое достоинство народных избранников.

Дискуссия об условиях работы депутатов возникла во время обсуждения сметы расходов думы на заседании бюджетной комиссии ЕГД. Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, в 2024 году общие траты на содержание ЕГД составят 250,5 миллиона рублей. В эту сумму включены: годовая зарплата спикера думы Анны Гурарий – 5,1 миллиона рублей, зарплата двух депутатов, работающих на постоянной основе, – 7,4 миллиона рублей, компенсация депутатских расходов – 24,1 миллиона рублей. Большая часть расходов уходит на содержание аппарата городской думы – 213,7 миллиона рублей. Из них 179 миллионов предусмотрены на выплаты зарплат сотрудников, а остальные деньги идут на оплату коммунальных услуг, связи, закупку оргтехники и канцелярии.

Именно материально-техническая часть вызвала живой интерес депутатов. Владимир Крицкий возмутился, что в думе до сих пор не отлажена система электронного голосования: «У нас компьютеры на рабочих местах стоят как элемент мебели. Это позор. Даже в небольших городах депутаты переходят на электронное голосование, а мы дошли только до электронной рассылки документов. Мне вот стыдно за это».

Руководитель аппарата думы Алексей Ситник пояснил, что на закупку нового оборудования для электронного голосования запланировано 2,4 миллиона рублей. Работы будут проведены во время летних каникул думы, так что в сентябре 2024 года депутаты, наконец, будут на заседаниях нажимать кнопки, а не поднимать красные карточки.

За аппарат думы вступился Михаил Матвеев. Он пояснил, что компьютеры монтировались по числу депутатов прошлого созыва – 36 штук. Но из-за пандемии коронавируса пришлось изменить правила рассадки в зале – депутаты сидят через одного, и поэтому кнопок для голосования на всех не хватает. Эту проблему не могли решить все три года с момента переезда думы в новое здание. Сейчас же закупать новые компьютеры слишком дорого, и специалисты аппарата решили изменить расположение проводки и переподключить компьютеры на депутатских местах.

При упоминании переезда думы в ЦУМ остальные депутаты встрепенулись. «Нас в принципе и прошлый зал заседаний устраивал. Но сложилось, как сложилось. А здесь временами бывает духота и акустика в зале такая, что слышно, когда кто-то шепчется. Есть еще и проблемы с микрофонами: когда кто-то говорит, звук уходит за колонны», – заявил Алексей Вихарев.

«А почему у нас вода на столе каждый месяц разная? Я только к одной привык, и опять другая», – высказал свою претензию Михаил Вечкензин.

Владимир Крицкий продолжал гнуть свою линию: «Это просто позор. Город-миллионник, административный центр, а в думе нет электронного голосования. Развешиваем надписи в туалетах «Нажимать здесь». Нас что, за дебилов держат? Которые не знают, где кран? Это вызывает только возмущение».

«Там нет крана! Там нажималка, все правильно повесили!» – вмешался Александр Колесников.

В итоге депутаты все-таки согласились принять смету думы, но при условии обсуждения их замечаний на закрытом внутреннем собрании. Алексей Вихарев заявил, что все претензии стоит адресовать руководству прошлого созыва думы, явно намекая на Игоря Володина. «Теперь придется все переделывать», – отметил глава фракции ЕР.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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