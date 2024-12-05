Екатеринбургская дума за год подорожала на 17%

Расходы на содержание Екатеринбургской думы в 2025 году составят 293 миллиона рублей. Это на 12% больше, чем траты на представительный орган за весь 2024 год (после корректировки – 261,7 миллионов рублей). А если сравнивать с первоначальной суммой, заложенной в бюджете-2024, то расходы на думу выросли сразу на 17%. Как пояснила начальник департамента финансов Анна Турунцева, затраты увеличились из-за роста стоимости коммунальных услуг и ежегодной индексации зарплат городским служащим.

Согласно проекту бюджета-2025, расходы на председателя думы Анну Гурарий составят 6,4 миллиона рублей, на весь депутатский корпус – 29,2 миллиона рублей (из них 5,1 миллион пойдут на оплату труда двух вице-спикеров Михаила Матвеева и Ильи Бондарева).

Содержание аппарата городской думы обойдется в 257,3 миллиона рублей. Из них 219,7 млн – это зарплаты сотрудников и депутатских помощников. Все остальное – оплата коммунальных услуг, командировочных, связи, пополнение материальных запасов и обслуживание офисной техники. Причем отдельной строкой расходов указан переход системы электронного документооборота думы на российское программное обеспечение Docsvision – на это потребуется 7,5 миллиона рублей.

В будущем расходы на Екатеринбургскую думу вырастут: на 2026 год запланировано 302,3 миллиона рублей, на 2027 год – 312 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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