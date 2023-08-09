Искусство переобувания, спикер-эзотерик и журналисты-«бестолочи». Чем запомнился седьмой созыв Екатеринбургской думы (ФОТО, ВИДЕО)

До выборов депутатов Екатеринбургской думы остается ровно месяц. «Новый День» вспоминает, что оставил после себя уходящий созыв. Депутаты избрали двух мэров Екатеринбурга, скандалили из-за храма, переехали в новое здание и закрыли гештальт с повышением зарплат чиновникам. А еще много и яростно ругались на заседаниях. Подробности – в нашей ретроспективе.

Война с Высокинским, дружба с Орловым

Седьмой созыв Екатеринбургской думы был избран в сентябре 2018 года. На первом же заседании депутаты приняли ответственное решение: в присутствии губернатора единогласно выбрали на должность главы города Александра Высокинского. Но уже спустя полгода дума начала воевать с мэром за городской бюджет, а затем демонстративно отказалась принимать отчет градоначальника. Конфликты продлились вплоть до отставки Высокинского в декабре 2020 года. Следующим мэром стал Алексей Орлов – также с единодушного одобрения думы. Депутаты уважительно прозвали Орлова «хозяйственником» и практически перестали перечить инициативам мэрии.

Эпопея с повышением зарплат чиновникам

В декабре 2018 года екатеринбургские депутаты после закрытой встречи с мэром Александром Высокинским утвердили проект повышения зарплат градоначальника и муниципальных служащих. Но резкая реакция федерального руководства «Единой России» заставила городских депутатов отменить решение и оправдываться перед телекамерами.

Переобувание после критики федерального руководства ЕР

К резонансному вопросу городская дума вернулась спустя 4,5 года. С подачи мэрии депутаты подняли зарплаты главе города и муниципальным чиновникам, а также не забыли про «зарплатные» должности в думе.

«Не виноватые мы!»: депутаты и «скверный» бунт

Знаменитый бунт екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у театра драмы в мае 2019 года тоже ударил по репутации городской думы. За пару месяцев до народного схода депутаты спешно оформили землеотвод и отклонили первую попытку референдума. После уличных протестов в Екатеринбургской думе разразилась дискуссия «кто виноват», в которой приняли участие представители Госдумы. При этом городские депутаты сняли с себя ответственность за случившееся в сквере и гневно отвергли идею о самороспуске.

ЕГД предложили самораспуститься после протестов в сквере

Несколько недель подряд дума и мэрия проводили многочасовые слушания с участием недовольных горожан, и, в конце концов, со скрипом было принято решение о городском опросе по строительству храма. Голосование екатеринбуржцев состоялось 13 октября 2019 года. Храм святой Екатерины не построен до сих пор.

Переезд думы

В нынешнем созыве сбылась мечта вице-спикера Виктора Тестова: городская дума переехала из тесных помещений на четвертом этаже городской администрации в просторные залы ЦУМа, который находится впритык к мэрии. Половина депутатов была против переезда, но споры прекратила пандемия коронавируса. Санитарные ограничения вынудили избранников держать дистанцию на заседаниях, а это было возможно только в большом помещении. Зато теперь у городских депутатов появилась электронная система голосования, правда, работает она только на заседаниях комиссий. На пленарных заседаниях депутаты все еще голосуют красными карточками.

Про думу шутил Иван Ургант

В сентябре 2021 года на пост председателя думской комиссии по развитию образования, спорта и молодежной политики была избрана 73-летняя Любовь Боркова (сейчас ей 75 лет). Это стало поводом для шуток на «Первом канале».

«Кто, как не она, будет поднимать такие важные молодежные вопросы, как влияние погоды на суставы подростков, субкультура – это, прежде всего, культура правильной варки супа, и, наконец, вязание как лучший и единственный способ отказаться от героина», – комментировал кадровое назначение телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант».

Городской думе было не до смеха. Ведь до Борковой комиссию по молодежной политике тоже возглавляли дамы солидного возраста: 64-летняя Елена Дерягина и 73-летняя Галина Арбузова. Обе женщины скончались от последствий коронавируса.

Любовь Боркова

Спикер видит ауру и лечит руками

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин увлечен эзотерикой. В интервью «Новому Дню» он рассказал, что занимается медитацией, видит ауру других людей и владеет искусством рейки – когда можно вылечить человека касанием своих ладоней. Спикер проводит семинары для единомышленников и очень удивляется, почему его считают «каким-то необычным». Володин признался, что его лекции посещали коллеги-депутаты, которые потом бросили пить и курить. Но их фамилии называть не стал.

Журналисты-«бестолочи» и другие перлы депутатов

Самым громким депутатом седьмого созыва, несомненно, стал Александр Колесников. В первые же месяцы работы он прославился фразой про журналистов-бестолочей. Также Колесников заявлял, что парки и скверы – это «рассадник наркомании и преступности», предлагал создать Русскую республику со столицей в Екатеринбурге, ругался матом и почти всегда оказывался в центре самых острых дискуссий в думе.

Другие избранники тоже не отставали. Например, спикер думы Игорь Володин предлагал отменить городские выборы под предлогом экономии. А еще допускал сексистские заявления о женщинах-полицейских: «Заедьте в юридический институт, я извиняюсь, конечно, но там 50% женщины работают или учатся. И поэтому даже мы говорим о том, что я, конечно, за, чтоб они осваивали мужскую профессию, но когда женщина сотрудница патрульно-постовой службы – ну как она догонит преступника? Сложно. Тем более в юбке».

Алексей Мещеряков призывал «остановить содомию в обществе», а именно наказывать журналистов, пишущих про ЛГБТ. Также депутат просил исключить статую Ленина на площади 1905 года из списка архитектурных памятников. «Личность Владимира Ленина неоднозначная. Это черная страница истории России», – заявлял Мещеряков.

Сергей Воронин однажды ввязался в спор о правах и обязанностях детей. По его мнению, подрастающее поколение перестало уважать старших. «Боюсь, что скоро нам придется стоять на коленях и просить у детей прощения за то, что не купили им мороженое», – сетовал депутат.

Проблемы с декларациями

Ужесточение контроля за отчетностью о доходах муниципальных депутатов привело к буму разбирательств в Екатеринбургской думе. В разные годы за ошибки в декларациях перед коллегами объяснялись Алексей Вихарев, Александр Колесников, Владимир Козлов, Михаил Вечкензин, Антон Швалев, Александр Караваев, Виктор Сомиков, Антон Гусев, Анастасия Немец, Константин Киселев, Алексей Холодарев. В большинстве случаев проштрафившиеся депутаты получали всего лишь предупреждения, а Гусев даже избежал наказания. Самая суровая кара постигла Алексея Холодарева, который критиковал СВО в своих социальных сетях – его лишили руководящих постов в думе.

В марте 2023 года Екатеринбургская дума вслед за федеральным парламентом засекретила депутатские декларации, и народные избранники вздохнули с облегчением.

Ротация депутатов

За пять лет в городской думе досрочно освободилось девять мандатов и произошло восемь замен депутатов. Вояж «туда и обратно» совершил Антон Швалев: он избирался в думу от «Справедливой России», в январе 2019 года сдал мандат и уехал в Омск, а через три года перекрасился в единоросса и победил на довыборах в округе № 3. Пустовавшее партийное место Швалева в думе занял его бывший помощник Владимир Козлов.

В октябре 2019 года вместо Владимира Смирнова, ушедшего в заксо, мандат «Единой России» был передан Владимиру Стругову. В 2021 году коммунисты провели двойную замену: Римма Скоморохова и Олег Гордеев прошли в свердловский парламент, их места в городской думе заняли Виктория Ивачева и Руслан Камалетдинов.

В 2020 году от последствий коронавируса умерла Елена Дерягина, а Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупцию. В ноябре того же года прошли довыборы, на которых скандально победили Антон Швалев и Виталий Чачин.

Вторые довыборы состоялись в марте 2022 года, так как Сергей Мелехин переизбрался в заксо, а Николай Смирнягин сдал мандат, чтобы стать главой Академического района. Освободившиеся мандаты выиграли директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева.

В 2021 году дума понесла еще одну потерю: от коронавируса умерла Галина Арбузова. «Единая Россия» передала вакантный мандат Надежде Воробьевой.

В ноябре 2022 года городскую думу покинул Григорий Вихарев – со второй попытки он заполучил пост главы Белоярского округа. А избиратели в Кировском районе на 10 месяцев остались без депутата.

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Напомним, выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 9 и 10 сентября. В новом созыве будет 35 депутатов: 25 избираются по округам, 10 – по партийным спискам. Для участия в избирательной кампании заявились 24 действующих депутата. На сегодняшний день двоим отказано в регистрации – Александру Караваеву и Андрею Пирожкову.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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