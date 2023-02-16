«Мои коллеги тоже приходят ко мне на семинары». Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин рассказал о своих увлечениях эзотерикой (ФОТО)

Признание спикера Екатеринбургской думы Игоря Володина в том, что он обладает экстрасенсорными способностями, вызвало мощный общественный резонанс. «Новый День» поговорил с политиком о его увлечении альтернативной медициной, грядущих выборах и поддержке СВО.

– Игорь Валерьевич, как вы относитесь к тому, что ваше участие в фестивале «Пирамида света» наделало столько шуму в СМИ?

– Вы знаете, у меня есть много оппонентов, которые в преддверии выборов проплатили деньги за эти публикации. Меня попытались выставить в негативном свете, будто я делаю что-то нехорошее. А что в этом плохого? Да, мне нравится этим заниматься. Медитация, энергетика приносят мне хорошие результаты. Я – девятикратный чемпион по жиму штанги лежа. Не устаю в течение дня, после работы могу пойти на тренировку, а после позаниматься с детьми. И у меня на все хватает энергии. Я занимаюсь в спортзале, поднимаю штангу, прыгаю на батутах, хожу в тир, и вокалом занимаюсь в свое удовольствие в выходные дни. Разве не имею права?

– Все-таки фестиваль эзотерики – довольно нетипичное времяпровождение для депутата…

– Многие СМИ написали так, будто я занимаюсь этим в рабочее время. Но то выступление было в воскресенье. Да, может быть, на меня часто обращают внимание. Я не курю, не употребляю алкоголь. Например, не понимаю различия между винами, шампанским. Зато занимаюсь своим здоровьем и провожу семинары для людей, которым тоже интересна эта тема. Вот уже 20 лет я веду такие лекции, а ажиотаж начался только сейчас. И все стали говорить: какой-то вы необычный, Игорь Валерьевич.

– Ваши коллеги знают о вашем увлечении? Быть может, тоже посещают семинары?

– Да, некоторые принимают участие. Просто об этом не рассказывают.

– Почему?

– Людям бывает страшно познавать что-то новое. Они не верят в свои силы, ставят себе блоки. И когда такой человек не может добиться результатов, он начинает завидовать. А на самом деле разве я приношу вред? На семинарах я рассказываю, как можно восстановить зрение (показывает книгу М. Норбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению»). Наши глаза состоят из большого количества мышечных волокон. После двух месяцев упражнений вы станете лучше видеть. И никакой медицины не надо, вы сами справитесь. У меня есть примеры, как взрослые люди сняли очки, хотя носили их много лет.

– Какие еще темы раскрываете на ваших семинарах?

– Энергетика, правильное питание, здоровый образ жизни. Вот, например, я пью в основном только воду. Тот налет, который остается в кружке после чая или кофе, – вот то же самое оседает на стенках желудка. Почему я с уверенностью об этом говорю? Когда я работал в уголовном розыске, то бывал на вскрытиях трупов. И такое видел своими глазами. Медэксперты тоже подтверждали.

– Как вы пришли к увлечению энергетикой?

– После службы в МВД я вышел на пенсию в 39 лет. Несмотря на то, что с детства занимался спортом, к этому возрасту у меня были проблемы с желудком. Потому что в командировках питался одним дошираком. Понял, что надо избавляться от болячек. В это время я встретил одного человека. Он молодо выглядел, имел интересные взгляды на жизнь. Когда он сказал, что по возрасту мой ровесник, я не поверил и даже попросил его показать паспорт. Ему было 40 лет, а выглядел на 25. Он и рассказал мне, что занимается медитацией и энергетикой. Показал, что часто мы забиваем себе голову негативными мыслями и не умеем расслабляться. Я заинтересовался, стал читать книги по этой теме. Вокруг нас есть энергия – космическая и земная, и ею можно пользоваться. Я общался с людьми, которые прошли через это. Они выглядят великолепно. И я, когда стал заниматься медитацией, почувствовал прилив сил. Раньше уставал после тренировок, а сейчас мне и одной тренировки мало даже после полного рабочего дня.

– Эти навыки помогали вам принимать правильные решения, например, на работе?

– У нас левая половина мозга отвечает за логику, а правая – за интуицию. Если вы развиваете интуицию, она вам и подскажет правильное решение. Когда я работал в уголовном розыске, то расследовал тяжкие преступления и занимал первые места по раскрытию. Когда я включал интуицию, а не логику, то быстро находил преступников.

– А как же доказательная база?

– Доказательства появлялись, когда уже знаешь, кто совершил преступление. То есть не ищешь иголку в стоге сена, а работаешь с конкретным подозреваемым. Узнаешь, где он был во время преступления, все выкладки, проверяешь его по базе.

– Вдруг вы ошиблись? И невиновный человек оказался под следствием?

– Не было такого. Ни одного человека. Был пример, когда мне указывали: вот этот совершил преступление, и были издалека какие-то доказательства. Но я говорил: это не он. Просто было видно, что он невиновный. Потом мы доказали, что этот человек невиновный, а преступление совершил другой.

– Ваши семинары бесплатные?

– Да, все бесплатно.

– Много людей посещают?

– Я провожу занятия по заявкам желающих. Это же своя аудитория. Люди подготовленные. Например, я спрашиваю, кто из них занимается медитацией, и около 70% поднимают руку. Раньше ко мне на семинары приходили 40-50 человек, сейчас стало побольше. Недавно был рекорд, пришли 160 человек. Занятия проходят вне стен администрации города и думы. Собираемся с разной регулярностью, иногда бывает, каждый месяц.

– Из ваших коллег кто-то бросил пить и курить, послушав вас?

– К счастью, есть такие. Но фамилии называть не буду, это их дело. Коллеги, которые ездят со мной на рыбалку, все бросили курить.

– Вы рассказывали на фестивале, что владеете японским искусством рейки – лечение руками.

– Тут вопрос: верите вы в это или нет. У нас есть мастера, есть медицинские центры, которые занимаются такой техникой. Я прошел обучение рейки, сдал первую и вторую ступень. Применяю только на себе и своих родственниках. Могу и на чужих людях, если они сами попросят.

– И вы говорили, что вам не нужны лекарства.

– Подождите, если вы температуру можете вылечить руками, зачем вам идти в аптеку и покупать лекарства? Я же не говорю, что надо отказаться от медицины. Но люди будут более здоровыми, если будут заниматься собой, а не ждать, когда им выпишут таблетки.

– Сейчас многие жители Екатеринбурга узнали вас с новой стороны. Как считаете, изменится к вам отношение?

– Я вижу, что уже изменилось. Когда пошли эти выпады, что я такой-сякой, мне пришло огромное количество коллективных обращений с поддержкой. Моя аудитория стала намного больше. Так что я даже благодарен людям, которые все это запустили.

– Вы будете участвовать в выборах нового созыва думы?

– Да, конечно. У меня немало незавершенных дел.

– Хотите сохранить пост председателя городской думы, если изберетесь на новый срок?

– Такое желание есть. На этом посту больше ответственности и больше возможностей. Я работаю на постоянной основе. У меня насыщенный график, с утра до вечера мероприятия, совещания, выступления. Мне интересно участвовать в жизни города.

– Вероятно, схема выборов в городскую думу изменится, партийных депутатов станет меньше. Законопроект рассматривается в свердловском заксобрании, а затем городская дума должна принять поправки в Устав Екатеринбурга. Как считаете, обсуждение будет бурным?

– Сейчас есть разные мнения, но надеюсь, большинство депутатов поддержит. Когда я начинал работать в думе 14 лет назад, все депутаты избирались по одномандатным округам, и только потом ввели партийные списки. Сейчас возвращается старая схема. Я считаю, у всех одинаковые возможности. Все партии могут выставить кандидатов в округах и добиться победы.

– Считается, что такая схема выгодна «Единой России», потому что у ее кандидатов есть административный ресурс.

– Я четыре раза избирался в думу, и некоторые созывы работал против админресурса. Так что все в руках кандидата. Если вы работаете с населением, независимо от того, к какой партии вы относитесь, люди вас поддержат.

– Давайте поговорим о вашей недавней инициативе. Вы предложили создать подразделение ветеранов МВД для работы на территориях Донбасса. Как это будет реализовано в Екатеринбурге?

– Я провожу встречи с ветеранами МВД, там есть мои друзья. Когда началась спецоперация на Украине, они предложили свою помощь. Я пообщался с приятелями, которые служат сейчас в ДНР и ЛНР. Они рассказали, что там не хватает профессионалов в милиции и прокуратуре. Поэтому родилась идея обратиться к губернатору Свердловской области и Турчаку (секретарь генсовета «Единой России»). За два-три дня мы собрали 250 подписей под обращением, но желающих было еще больше. Мне звонили из разных городов России с поддержкой. И вот сейчас такая инициатива одобрена президентом. Наши ветераны собираются ехать в освобожденные территории. Не все, конечно, кто подписался под обращением, а кто сможет.

– У вас было желание поехать туда вместе с друзьями-ветеранами МВД?

– Желание было, не скрою. Но на сегодняшний день я должен выполнить обязательства, которые дал населению Екатеринбурга. У меня много задач. Нужно помогать спортивным секциям, где занимаются дети, школам, больницам. Я участвую в организации дворовых хоккейных турниров. Мы также помогаем семьям военнослужащих. Это тоже непростой труд. Я не могу бросить людей, их же тысячи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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