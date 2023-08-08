«Почему мой сын не может получать зарплату?» – екатеринбургские депутаты со скандалом приняли запрет найма родственников в аппарат думы

На последнем заседании седьмого созыва Екатеринбургской думы разрешился резонансный вопрос о статусе помощников депутатов. Теперь народные избранники не смогут нанимать близких родственников на оплачиваемую работу в аппарат думы. Новация понравилась не всем депутатам, поэтому дискуссия получилась горячей.

Больше всех против ограничений протестовал Александр Колесников: «Все знают, что у меня есть сын, и он работает помощником на общественных началах. Никто не скажет, что он тунеядец. Почему он не может работать за деньги (получать зарплату из бюджета, – прим. ред.)? Я не понимаю логики. Интересная ситуация складывается. В предыдущих созывах понаустраивали детей в аппарат думы и в администрацию, хитрые какие. А сейчас, если сын работает вместе с отцом, вдруг возник конфликт интересов».

Замруководителя аппарата думы Эльвира Макарова осторожно возразила, что прием родственников на работу создает возможность конфликта интересов, а новая норма как раз предотвращает риск коррупции. «Помощник – это ближайшее доверенное лицо депутата. Кому я должен доверять, если не своей семье!» – закричал в ответ Колесников.

В обсуждение вмешалась представитель прокуратуры. Ее позиция была непреклонной: трудоустройство родственников на должности прямого подчинения является коррупциогенным фактором. Тут сомнения возникли даже у коммунистов. «Я согласен, что нанимать родственников на прямое подчинение не надо. Но у нас какой конфликт интересов? Помощник депутата не может что-то лоббировать, он исполняет то, что ему говорит депутат. А вообще-то в думе есть представители бюджетной сферы, которые подчиняются администрации города. Или есть советники МУПов, которые подчиняются чиновникам. Почему к ним не возникает вопросов?» – выступил Роман Ступников.

Александр Колесников предложил снять вопрос с повестки и оставить решение депутатам нового созыва. Его поддержал Михаил Вечкензин. Но на общем голосовании дума утвердила проект положения «О статусе помощника депутата» с первого раза: 21 голос «за», 6 – «против», еще трое воздержались. Позже Колесников возмутился, что спикер Игорь Володин проигнорировал его просьбу отложить вопрос. «Молодцы вы какие! Мало накосячили, что ли? Ведите нормально заседание. Или что, мне назвать фамилии, как вы устраивали в аппарат своих родственников? А прокуратура молчит», – пригрозил депутат.

Выкрики Колесникова вызвали минутное замешательство в президиуме думы. Но в итоге все решили, что голосование прошло по регламенту, и нарушений не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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