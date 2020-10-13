Екатеринбургский депутат Козлов получил предупреждение за ошибки в декларации

Екатеринбургский депутат Владимир Козлов получил предупреждение за допущенные неточности в декларации о доходах. Такое решение вынесли сегодня депутаты на заседание городской думы. Напомним, обсуждение вопроса проходило в закрытом режиме.

Как рассказал «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, у Козлова были незначительные нарушения в отчетности за 2018 год. «Мы обращались в областной департамент [по противодействию коррупции] по этому поводу, но нам ответили, что нужно принять хоть какую-то меру ответственности. Поэтому назначили минимальное наказание – предупреждение», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, весной дума рассматривала претензии к декларации еще одного депутата Алексея Вихарева. Он не указал в отчете несколько банковских счетов, но потом объяснил коллегам, что счета были пустыми, а ошибка в документе произошла не по его вине. Дума в итоге вынесла ему предупреждение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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