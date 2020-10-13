Екатеринбургская дума тайно решит судьбу депутата Козлова, у которого нашлись неточности в декларации

Гордума Екатеринбурга в закрытом режиме обсудит вопрос о применении меры ответственности к депутату Владимиру Козлову, у которого обнаружились неточности в декларации о доходах. Решение о закрытом формате депутаты приняли единогласно, передает корреспондент РИА «Новый день».

Напомним, о некорректных сведениях в декларации Козлова за 2018 год городской думе сообщил областной департамент по противодействию коррупции. На прошлой неделе комиссия по безопасности ЕГД заслушала объяснения Козлова за закрытыми дверями, решение депутатов не разглашалось. Ранее в беседе с «Новым Днем» председатель комиссии Сергей Воронин отмечал, что рассмотрение вопроса будет закрытым, если того пожелает Козлов.

Отметим, что на заседании думы сегодня присутствует представитель прокуратуры Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.20

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