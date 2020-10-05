У екатеринбургского депутата нашли нарушения в декларации о доходах

Комиссия по безопасности гордумы Екатеринбурга рассмотрит результаты проверки достоверности декларации о доходах депутата Владимира Козлова. Речь идет об отчетности за 2018 год. На заседание приглашена прокурор города Светлана Кузнецова.

«В декларации депутата были представлены неполные и некорректные сведения. Больше я не могу ничего сказать, так как это персональные данные Козлова. И если он пожелает, что рассмотрение вопроса будет проходить в закрытом режиме», – пояснил «Новому Дню» председатель комиссии Сергей Воронин.

Отметим, что проверкой депутатских деклараций занимается областной департамент противодействия. Если в отчетности выявляются недостатки, информация об этом направляется в представительный орган, а также в прокуратуру. Депутат-нарушитель может предоставить письменные объяснения. Решение о том, насколько серьезные нарушения были допущены в декларации, принимает дума. К нарушителю могут быть применены несколько видов наказаний: от обычного предупреждения до лишения мандата.

Врач-стоматолог Владимир Козлов стал депутатом гордумы Екатеринбурга в феврале 2019 года по решению партии «Справедливая Россия», которая передала ему освободившийся мандат Антона Швалева, который уехал в Омск. Любопытно, что сейчас Швалев снова баллотируется на довыборах в ЕГД, но уже от «Единой России».

В прошлом году претензии возникли к декларации екатеринбургского депутата Алексея Вихарева. Он не указал несколько банковских счетов, но впоследствии указал, что счета были пустыми, а ошибка произошла не по его вине. Коллеги в итоге вынесли ему предупреждение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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