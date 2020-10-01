Один депутат, два «колобка», православные активисты, антипрививочница: кто пойдет на довыборы в ЕГД

Выдвижение на довыборы в гордуму Екатеринбурга по округам № 3 и № 9 завершится только завтра вечером, но все парламентские партии и две непарламентские уже сделали свой выбор. Участвовать в кампании намерены один действующий депутат, два бывших, два перебежчика из одной партии в другую, православные активисты, тезка известного политика и человек без адреса. В каждом округе представлены кандидаты от шести политических партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «Российский общенародный союз», а также несколько самовыдвиженцев. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Избирательный округ № 3: девять кандидатов

По избирательному округу № 3, который расположен в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на сегодняшний день заявилось девять кандидатов. «Единую Россию» здесь будет представлять 38-летний Антон Швалев. Он работал в ЕГД VI созыва от партии «Справедливая Россия», активно эксплуатируя темы ЖКХ, а в 2018 году был переизбран в ЕГД VII созыва – снова от СР. В январе 2019 года Швалев сдал мандат и уехал в Омск, чтобы влиться в команду своего однопартийца – губернатора Омской области Александра Буркова. Но уже через несколько месяцев вернулся на родину, а в сентябре 2020 года неожиданно для рядовых избирателей заявился на праймериз «Единой России» и победил на них. Другие участники праймериз были возмущены таким результатом, но добиться их пересмотра не смогли. Тогда некоторые из них пошли на выборы самовыдвиженцами, например, Игорь Рубцов – помощник депутата заксо от «Единой России» Анатолия Никифорова.

В округе выдвинулись еще два самовыдвиженца – полный тезка руководителя свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов и адвокат Ярослав Мелехин. ЛДПР в этом округе выдвинула депутата городской думы Асбеста Александра Каптюга. «Справедливая Россия» сумела удивить наблюдателей, выдвинув православную активистку Оксану Иванову, которая в прошлом году выступала за строительство храма святой Екатерины в сквере, а в этом – обвиняла в раскольничестве паству схимника Сергия (Романова). Сумели удивить и представители КПРФ: от них на выборы по этому округу пойдет председатель движения «Родительский отпор» Ольга Прожерина. Эта организация известна тем, что в соцсетях поддерживает отлученного от церкви Николая Романова, бывшего схимонаха Сергия, а также выступает против прививок. Партия «Яблоко» в этом году собрала большую оппозиционную коалицию, которая выдвинула по округу № 3 лидера свердловской «Открытки» Владислава Постникова. «Российский общенародный союз» выдвинул юриста и общественного активиста Ивана Волкова.



Избирательный округ № 9: 12 кандидатов

В избирательном округе № 9, который расположен в центре города, в Ленинском районе, кандидатов оказалось больше: одних самовыдвиженцев – шесть человек. Но принципы, которыми руководствовались партии при подборе кандидатов, выглядят схожими. От «Единой России» здесь выдвинули Виталия Чачина, который в 2018 году участвовал в праймериз ЕР, но проиграл их, а потому выдвинулся в думу от «Справедливой России». Тогда в округе № 9 победила Елена Дерягина, которая скончалась этим летом, что и стало причиной довыборов. Как уже писал «Новый День», победа на праймериз «перебежчика из СР» возмутила других участников. С самыми громкими разоблачениями выступил член Общественной палаты города, православный активист Александр Гавриленко. После поражения на праймериз он пошел на выборы как самовыдвиженец.

Кроме него, в округе выдвинулись еще пять самовыдвиженцев: директор ООО «РесурсЭнерго Евгений Мартышко (единственный кандидат, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации); лаборант в отделе оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ Константин Плашиннов, директор юридической компании Павел Гордеев, временно не работающий Алексей Долгов, ведущий специалист по продажам ПАО «Химмаш» Денис Шумихин. «Справедливая Россия» выдвинула в этом округе бывшего депутата ЕГД Александра Смолина, ЛДПР – руководителя партийной КРК Евгения Луконина, КПРФ – руководителя Ленинского райкома партии Виталия Ряписова. От «Яблока» пойдет преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов. От «Российского общенародного союза» – предприниматель Михаил Худоян.



По мнению политолога Сергея Мошкина, кампания обещает быть интересной, прежде всего из-за рокировок между ЕР и СР. По его мнению, Швалев и Чачин, за которыми стоит авторитетный бизнесмен Кочетков, собирались выдвигаться от «Справедливой России» и победить, но губернатору Куйвашеву были нужны победители-единороссы. Пришлось переигрывать. «Я думаю, основная борьба разовьется между кандидатами от единороссов, которые не единороссы, и кандидатами от «Яблока», которые тоже не все «яблочники». У первых будет неплохая финансовая подпитка, административный ресурс. Но у другой стороны есть люди, заряженные победить. В первую очередь между ними будет схватка. Интересный кейс разыгрывает «Справедливая Россия» с Оксаной Ивановой. Поскольку эсеры лишились двух своих постоянных кандидатов, у них образовался некий вакуум, и они решили поиграть. Клерикальной общественности в нашем городе достаточно. Интересно, что эсеры сделали ставки на нее. За Ивановой стоит определенная идеология, и эсеры попытаются ее поэксплуатировать. О коммунистах не могу ничего сказать, кроме того, что очевидно – у них уже довольно давно кадровый дефицит», – считает эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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