российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 октября 2020, 07:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На довыборы в гордуму заявился 22-й кандидат

На довыборы в Екатеринбургскую гордуму по избирательному округу № 3 (Верх-Исетский район) заявился еще один кандидат-самовыдвиженец.

В информации на сайте горизбиркома говорится, что это 46-летний преподаватель областного техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман, житель Екатеринбурга, несудимый, беспартийный. В округе № 3 он станет десятым претендентом на мандат.

Как уже писал «Новый День», по состоянию на вчерашнее утро на два мандата – в округах № 3 и № 9 – претендовал 21 кандидат. Выдвижение заканчивается сегодня, 2 октября, в 18:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Замгубернатора Креков и министр здравоохранения Карлов привились от Covid-19. / В выходные дни на Ботанике закроется трамвайное движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Один депутат, два «колобка», православные активисты, антипрививочница: кто пойдет на довыборы в ЕГД

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия,