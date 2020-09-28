«Российский общенародный союз» выдвинул кандидатов в думу

Партия «Российский общенародный союз» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель регионального отделения РОС, юрист Иван Волков, по округу № 3 на довыборы пойдет он сам, а по округу № 9 – предприниматель Михаил Худоян.

Напомним, поскольку РОС не имеет своих представителей ни в городской думе, ни в заксо, его кандидатам придется собирать подписи избирателей – без этого регистрация будет невозможна.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

Свердловские эсеры выдвинули в гордуму православную активистку Оксану Иванову. / Регионы начали вводить ограничения по коронавирусу. Когда их ждать в Свердловской области?. / Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»