Завершилась регистрация кандидатов в ЕГД седьмого созыва (СПИСОК)

Сегодня вечером завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга VII созыва. Как сообщается на официальном портале горизбиркома, в общей сложности по 18 одномандатным округам зарегистрировано 115 кандидатов из 144, подавших документы. Больше всего кандидатов – в округе № 5, там их 9 человек. Меньше всего – в округах №№ 5, 11 и 18 – по пять. В выборах участвуют кандидаты от семи партий – ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС и «Гражданская платформа», а также несколько самовыдвиженцев. РИА «Новый День» приводит полный список кандидатов по одномандатным округам.

№ округа Район / Зарегистрированные кандидаты Верх-Исетский район 1 Руслан Дегтярев, Гражданская платформа, 1991 г.р, домохозяин; Дмитрий Корепанов, РППС, 1970 г.р., пенсионер; Вячеслав Коробков, ЛДПР, 1982 г.р., ИП; Александра Николаева, КПРФ, 1955 г.р., пенсионер; Ира Овчинникова, ЕР, 1960 г.р, начальник Верх-Исетского управления Пенсионного фонда России, депутат ЕГД; Иван Похвалитов, «Яблоко», 1995 г.р., домохозяин; Иван Ревков, СР, 1978 г.р, директор ООО «УралСтройИнвест» 2 Антон Гусев, ЛДПР, 1976 г.р, начальник отдела ТК «Мегаком-Групп»; Олег Забродин, СР, 1962 г.р, главный внештатный нарколог Свердловской области; Сергей Мелехин, ЕР, 1965 г.р, начальник отдела в ООО «Рендер», депутат ЕГД; Михаил Назаров, с/в, 1988 г.р, тех.директор ТД «Метпром»; Хасан Нурмухаметов, РППС, 1964 г.р, пенсионер; Ольга Прожерина, КПРФ, 1985 г.р., пред. ОО «Родительский отпор Екатеринбург» 3 Олег Кагилев, ЕР, 1979 г.р., гл.инженер ГКУ УКС Св.обл., депутат ЕГД; Вячеслав Сергеев, РППС, 1964 г.р., замгендиректора ЗАО «Спецавтоматика»; Виталий Сухов, СР, 1988 г.р., помощник депутата ЕГД; Ирина Урецкая, ЛДПР, 1986 г.р., управляющая автомойкой; Андрей Хабаров, КПРФ, 1990 г.р., помощник депутата ЕГД Железнодорожный район 4 Татьяна Анкуда, «Яблоко», 1964 г.р., временно неработающая; Владимир Гладышев, КПРФ, 1986 г.р., помощник депутата заксобрания; Александр Колесников, СР, 1968 г.р., ИП; Олег Лобов, РППС, 1968 г.р., водитель ЕМУП МОАП; Александр Мяконьких, ЕР, 1963 г.р., пред. СРОО «Порядок в районе», депутат ЕГД; Олег Попов, с/в, 1972 г.р., ИП; Сергей Чистяков, ЛДПР, 1985 г.р., гендиректор ООО «ТПК «Партнеры-СВ» 5 Константин Абатуров, с/в, 1985 г.р., ком.директор ООО «Питание-сервис СВК»; Александр Альшевских, с/в, 1989 г.р., исп.дир. в осн. подразделении ООО «УЗГПО»; Антон Ипатов, КПРФ, 1994 г.р., безработный; Петр Малютин, с/в, 1967 г.р., энергетик ООО «Пальметта»; Константин Мочалов, СР, 1979 г.р., председатель МРОО «Вело-Город»; Елена Парий, «Яблоко», 1969 г.р., домохозяйка; Игорь Поворознюк, ЛДПР, 1992 г.р., менеджер ООО «Аворитет»; Владимир Порывкин, РППС, 1962 г.р., пенсионер; Виктор Тестов, ЕР, 1962 г.р., врио главы Екатеринбурга – председателя ЕГД Кировский район 6 Алексей Антошин, РППС, 1953 г.р., пенсионер; Евгений Луконин, ЛДПР, 1987 г.р., МОУ СОШ № 21, учитель ОБЖ; Михаил Матвеев, ЕР, 1957 г.р., замглавы администрации Екатеринбурга; Олег Назаров, СР, 1984 г.р., ИП; Ирина Скачкова, «Яблоко», 1963 г.р., МБВ(С)ОУВ СОШ № 185, учитель физики; Римма Скоморохова, КПРФ, 1964 г.р., помощник депутата заксобрания 7 Вадим Егоров, КПРФ, 1958 г.р., проф. кафедры истории и философии УрГЭУ; Владимир Крицкий, ЕР, 1959 г.р., упр. АО «ЛСР. Недвижимость – Урал», депутат ЕГД; Антон Кунис, РППС, 1969 г.р., директор ООО «Алю-Роллер»; Алексей Мещеряков, СР, 1993 г.р., юрисконсульт ООО «Финансы и право»; Владимир Стехин, ЛДПР, 1987 г.р., продавец ООО «Леруа-Мерлен Восток»; Татьяна Юсяева, «Гражданская Платформа», 1987 г.р., временно неработающая 8 Николай Баталов, ЕР, 1958 г.р., директор МАУ СК «Урал»; Григорий Вихарев, ЛДПР, 1990 г.р., исп. директор ООО «Финансы и право», депутат ЕГД; Никита Кутейников, КПРФ, 1993 г.р., юрисконсульт СвРО КПРФ; Владимир Соловаров, СР, 1960, председатель правления ТСЖ «Исеть» Ленинский район 9 Елена Дерягина, ЕР, 1956 г.р., Дом детского творчества Ленинского р., депутат ЕГД; Рустэм Казыханов, РППС, 1985 г.р., менеджер АО «Канекс Технология»; Денис Курочкин, КПРФ, 1995 г.р., специалист СРО КПРФ; Юрий Лесников, «Яблоко», 1987 г.р., специалист по ЦБ в ИП Васильева Д.В; Юлия Михалкова, с/в, 1983 г.р., президент ОО «Счастье»; Роман Тихонов, ЛДПР, 1984 г.р., МООЗПП «Гражданский патруль»; Виталий Чачин, СР, 1987 г.р., гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства» 10 Сергей Бабинов, РППС, 1985 г.р., замдиректора ООО «Орбита»; Виталий Ряписов, КПРФ, 1986 г.р., экономист ООО «Уралпромжелдортранс»; Николай Смирнягин, ЕР, 1981 г.р., гендиректор ЗАО УК «Академический», депутат ЕГД; Андрей Собинов, «Яблоко», 1982г.р., руководитель отделяя в ООО СК «КМ-Центр»; Анна Степаненко, СР, 1982 г.р. ИП; Александр Урицкий, ЛДПР, 1986 г.р., нач. техотдела ООО «Новое Проектное Бюро» Октябрьский район 11 Виктор Дегтярев, КПРФ, 1969 г.р., ИП; Михаил Плешаков, СР, 1981 г.р, ИП; Павел Пустозеров, ЕР, 1978 г.р., замдиректора ООО «ГУДСР»; Кирилл Романов, ЛДПР, 1983 г.р., замдиректора УК «Созвездие»; Анатолий Сауляк, РППС, 1947 г.р., пенсионер 12 Михаил Вечкензин, СР, 1987 г.р., неработающий, депутат ЕГД; Виктор Карташев, ЕР, 1965 г.р., гендиректор ЕМУП СУЭРЖ; Владимир Лежнин, ЛДПР, 1976 г.р., директор спортклуба «Атлетика»; Сергей Лоскутов, «Яблоко», 1972 г.р., завотделом техникума «Строитель»; Наталья Рязанцева, РППС, 1946 г.р., пенсионер; Александр Шадрин, «Гражданская платформа», 1987 г.р., директор ООО «Интерра»; Денис Шумихин, КПРФ, 1984 г.р., рук.проектов ООО «Салюс» Орджоникидзевский район 13 Любовь Боркова, СР, 1948 г.р., пенсионер; Игорь Изюрьев, КПРФ, 1950 г.р., пенсионер; Александр Найданов, ЕР, 1967 г.р., советник гендиректора ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», депутат ЕГД; Павел Невольниченко, «Гражданская платформа», 1988 г.р., ИП; Павел Нечаев, ЛДПР, 1987 г.р., маркетолог ООО «Веро»; Альберт Хуснутдинов, «Яблоко», 1976 г.р., дежурный по ж/д станции «Аппаратная»; Роман Чебурин, РППС, 1984 г.р., специалист ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» 14 Игорь Володин, ЕР, 1962 г.р., депутат заксобрания; Александр Евтушенко, ЛДПР, 1983 г.р, ИП; Дмитрий Естехин, с/в, 1978 г.р., гендиректор АСЦ «Правобережный»; Евгений Кривошеев, РППС, 1978 г.р., директор ООО «Омега-93»; Светлана Леонова, СР, 1973 г.р., временно неработающая; Андрей Пиняжин, КПРФ, 1974 г.р., дир. по строит-ву ООО «Полимерная кровля»; Сергей Тиунов, с/в, 1968 г.р., ИП 15 Антон Безденежных, ЛДПР, 1997 г.р., помощник депутата заксобрания; Алексей Вихарев, ЕР, 1984 г.р., адвокат; Марат Давлетшин, «Яблоко», 1993 г.р., безработный; Владимир Нагибин, с/в, 1971 г.р., директор МАУ СОК «Калининец»; Денис Порядин, КПРФ, 1976 г.р., безработный; Алексей Семенов, РППС, 1993 г.р., безработный; Антон Черноголов, СР, 1987 г.р., ИП Чкаловский район 16 Татьяна Дубинина, КПРФ, 1952 г.р., пенсионер; Александр Каптюг, ЛДПР, 1978 г.р., директор ООО «Уральская производственная компания»; Валерий Мелехин, с/в, 1953 г.р., врач-травматолог ЦГБ № 24; Олег Пинегин, РППС, 1968 г.р., директор ООО «Надежда-Люкс»; Дмитрий Сергин, ЕР, 1967 г.р., депутат ЕГД; Андрей Станкевич, СР, 1974 г.р., дир. по развитию Областной федерации волейбола; Дмитрий Чириков, «Яблоко», 1985 г.р., м.н.с. УрФУ 17 Владимир Алексеев, ЛДПР, 1995 г.р., помощник депутата Госдумы РФ; Юлия Барашкина, РППС, 1981 г.р., директор МОУ СОШ № 52; Елена Бондаренко, ЕР, 1975 г.р., рук-ль Чкаловского МРО «Единой России»; Роман Евдокимов, «Яблоко», 1996 г.р., домохозяин; Андрей Пирожков, КПРФ, 1995 г.р., временно неработающий; Александр Смолин, с/в, 1977 г.р., ком.директор ООО «Новый проспект», депутат ЕГД; Олег Тихонов, СР, 1984 г.р., замдиректора по качеству ПАО «ТМК» 18 Александр Кормильцев, РППС, 1985 г.р., домохозяин; Владислав Левитин, ЛДПР, 1993 г.р., инженер УрГГУ; Илья Пархимчик, СР, 1981 г.р, ИП; Виктор Сомиков, КПРФ, 1963 г.р., гл. инженер БЦ «Высоцкий»; Анатолий Шарапов, ЕР, 1958 г.р., домохозяин, депутат ЕГД.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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