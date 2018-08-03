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Завершилась регистрация кандидатов в ЕГД седьмого созыва (СПИСОК)

Сегодня вечером завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга VII созыва. Как сообщается на официальном портале горизбиркома, в общей сложности по 18 одномандатным округам зарегистрировано 115 кандидатов из 144, подавших документы. Больше всего кандидатов – в округе № 5, там их 9 человек. Меньше всего – в округах №№ 5, 11 и 18 – по пять. В выборах участвуют кандидаты от семи партий – ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС и «Гражданская платформа», а также несколько самовыдвиженцев. РИА «Новый День» приводит полный список кандидатов по одномандатным округам.

№ округа

Район / Зарегистрированные кандидаты

Верх-Исетский район

1

Руслан Дегтярев, Гражданская платформа, 1991 г.р, домохозяин;

Дмитрий Корепанов, РППС, 1970 г.р., пенсионер;

Вячеслав Коробков, ЛДПР, 1982 г.р., ИП;

Александра Николаева, КПРФ, 1955 г.р., пенсионер;

Ира Овчинникова, ЕР, 1960 г.р, начальник Верх-Исетского управления Пенсионного фонда России, депутат ЕГД;

Иван Похвалитов, «Яблоко», 1995 г.р., домохозяин;

Иван Ревков, СР, 1978 г.р, директор ООО «УралСтройИнвест»

2

Антон Гусев, ЛДПР, 1976 г.р, начальник отдела ТК «Мегаком-Групп»;

Олег Забродин, СР, 1962 г.р, главный внештатный нарколог Свердловской области;

Сергей Мелехин, ЕР, 1965 г.р, начальник отдела в ООО «Рендер», депутат ЕГД;

Михаил Назаров, с/в, 1988 г.р, тех.директор ТД «Метпром»;

Хасан Нурмухаметов, РППС, 1964 г.р, пенсионер;

Ольга Прожерина, КПРФ, 1985 г.р., пред. ОО «Родительский отпор Екатеринбург»

3

Олег Кагилев, ЕР, 1979 г.р., гл.инженер ГКУ УКС Св.обл., депутат ЕГД;

Вячеслав Сергеев, РППС, 1964 г.р., замгендиректора ЗАО «Спецавтоматика»;

Виталий Сухов, СР, 1988 г.р., помощник депутата ЕГД;

Ирина Урецкая, ЛДПР, 1986 г.р., управляющая автомойкой;

Андрей Хабаров, КПРФ, 1990 г.р., помощник депутата ЕГД

Железнодорожный район

4

Татьяна Анкуда, «Яблоко», 1964 г.р., временно неработающая;

Владимир Гладышев, КПРФ, 1986 г.р., помощник депутата заксобрания;

Александр Колесников, СР, 1968 г.р., ИП;

Олег Лобов, РППС, 1968 г.р., водитель ЕМУП МОАП;

Александр Мяконьких, ЕР, 1963 г.р., пред. СРОО «Порядок в районе», депутат ЕГД;

Олег Попов, с/в, 1972 г.р., ИП;

Сергей Чистяков, ЛДПР, 1985 г.р., гендиректор ООО «ТПК «Партнеры-СВ»

5

Константин Абатуров, с/в, 1985 г.р., ком.директор ООО «Питание-сервис СВК»;

Александр Альшевских, с/в, 1989 г.р., исп.дир. в осн. подразделении ООО «УЗГПО»;

Антон Ипатов, КПРФ, 1994 г.р., безработный;

Петр Малютин, с/в, 1967 г.р., энергетик ООО «Пальметта»;

Константин Мочалов, СР, 1979 г.р., председатель МРОО «Вело-Город»;

Елена Парий, «Яблоко», 1969 г.р., домохозяйка;

Игорь Поворознюк, ЛДПР, 1992 г.р., менеджер ООО «Аворитет»;

Владимир Порывкин, РППС, 1962 г.р., пенсионер;

Виктор Тестов, ЕР, 1962 г.р., врио главы Екатеринбурга – председателя ЕГД

Кировский район

6

Алексей Антошин, РППС, 1953 г.р., пенсионер;

Евгений Луконин, ЛДПР, 1987 г.р., МОУ СОШ № 21, учитель ОБЖ;

Михаил Матвеев, ЕР, 1957 г.р., замглавы администрации Екатеринбурга;

Олег Назаров, СР, 1984 г.р., ИП;

Ирина Скачкова, «Яблоко», 1963 г.р., МБВ(С)ОУВ СОШ № 185, учитель физики;

Римма Скоморохова, КПРФ, 1964 г.р., помощник депутата заксобрания

7

Вадим Егоров, КПРФ, 1958 г.р., проф. кафедры истории и философии УрГЭУ;

Владимир Крицкий, ЕР, 1959 г.р., упр. АО «ЛСР. Недвижимость – Урал», депутат ЕГД;

Антон Кунис, РППС, 1969 г.р., директор ООО «Алю-Роллер»;

Алексей Мещеряков, СР, 1993 г.р., юрисконсульт ООО «Финансы и право»;

Владимир Стехин, ЛДПР, 1987 г.р., продавец ООО «Леруа-Мерлен Восток»;

Татьяна Юсяева, «Гражданская Платформа», 1987 г.р., временно неработающая

8

Николай Баталов, ЕР, 1958 г.р., директор МАУ СК «Урал»;

Григорий Вихарев, ЛДПР, 1990 г.р., исп. директор ООО «Финансы и право», депутат ЕГД;

Никита Кутейников, КПРФ, 1993 г.р., юрисконсульт СвРО КПРФ;

Владимир Соловаров, СР, 1960, председатель правления ТСЖ «Исеть»

Ленинский район

9

Елена Дерягина, ЕР, 1956 г.р., Дом детского творчества Ленинского р., депутат ЕГД;

Рустэм Казыханов, РППС, 1985 г.р., менеджер АО «Канекс Технология»;

Денис Курочкин, КПРФ, 1995 г.р., специалист СРО КПРФ;

Юрий Лесников, «Яблоко», 1987 г.р., специалист по ЦБ в ИП Васильева Д.В;

Юлия Михалкова, с/в, 1983 г.р., президент ОО «Счастье»;

Роман Тихонов, ЛДПР, 1984 г.р., МООЗПП «Гражданский патруль»;

Виталий Чачин, СР, 1987 г.р., гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства»

10

Сергей Бабинов, РППС, 1985 г.р., замдиректора ООО «Орбита»;

Виталий Ряписов, КПРФ, 1986 г.р., экономист ООО «Уралпромжелдортранс»;

Николай Смирнягин, ЕР, 1981 г.р., гендиректор ЗАО УК «Академический», депутат ЕГД;

Андрей Собинов, «Яблоко», 1982г.р., руководитель отделяя в ООО СК «КМ-Центр»;

Анна Степаненко, СР, 1982 г.р. ИП;

Александр Урицкий, ЛДПР, 1986 г.р., нач. техотдела ООО «Новое Проектное Бюро»

Октябрьский район

11

Виктор Дегтярев, КПРФ, 1969 г.р., ИП;

Михаил Плешаков, СР, 1981 г.р, ИП;

Павел Пустозеров, ЕР, 1978 г.р., замдиректора ООО «ГУДСР»;

Кирилл Романов, ЛДПР, 1983 г.р., замдиректора УК «Созвездие»;

Анатолий Сауляк, РППС, 1947 г.р., пенсионер

12

Михаил Вечкензин, СР, 1987 г.р., неработающий, депутат ЕГД;

Виктор Карташев, ЕР, 1965 г.р., гендиректор ЕМУП СУЭРЖ;

Владимир Лежнин, ЛДПР, 1976 г.р., директор спортклуба «Атлетика»;

Сергей Лоскутов, «Яблоко», 1972 г.р., завотделом техникума «Строитель»;

Наталья Рязанцева, РППС, 1946 г.р., пенсионер;

Александр Шадрин, «Гражданская платформа», 1987 г.р., директор ООО «Интерра»;

Денис Шумихин, КПРФ, 1984 г.р., рук.проектов ООО «Салюс»

Орджоникидзевский район

13

Любовь Боркова, СР, 1948 г.р., пенсионер;

Игорь Изюрьев, КПРФ, 1950 г.р., пенсионер;

Александр Найданов, ЕР, 1967 г.р., советник гендиректора ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», депутат ЕГД;

Павел Невольниченко, «Гражданская платформа», 1988 г.р., ИП;

Павел Нечаев, ЛДПР, 1987 г.р., маркетолог ООО «Веро»;

Альберт Хуснутдинов, «Яблоко», 1976 г.р., дежурный по ж/д станции «Аппаратная»;

Роман Чебурин, РППС, 1984 г.р., специалист ЗАО «Орджоникидзевская УЖК»

14

Игорь Володин, ЕР, 1962 г.р., депутат заксобрания;

Александр Евтушенко, ЛДПР, 1983 г.р, ИП;

Дмитрий Естехин, с/в, 1978 г.р., гендиректор АСЦ «Правобережный»;

Евгений Кривошеев, РППС, 1978 г.р., директор ООО «Омега-93»;

Светлана Леонова, СР, 1973 г.р., временно неработающая;

Андрей Пиняжин, КПРФ, 1974 г.р., дир. по строит-ву ООО «Полимерная кровля»;

Сергей Тиунов, с/в, 1968 г.р., ИП

15

Антон Безденежных, ЛДПР, 1997 г.р., помощник депутата заксобрания;

Алексей Вихарев, ЕР, 1984 г.р., адвокат;

Марат Давлетшин, «Яблоко», 1993 г.р., безработный;

Владимир Нагибин, с/в, 1971 г.р., директор МАУ СОК «Калининец»;

Денис Порядин, КПРФ, 1976 г.р., безработный;

Алексей Семенов, РППС, 1993 г.р., безработный;

Антон Черноголов, СР, 1987 г.р., ИП

Чкаловский район

16

Татьяна Дубинина, КПРФ, 1952 г.р., пенсионер;

Александр Каптюг, ЛДПР, 1978 г.р., директор ООО «Уральская производственная компания»;

Валерий Мелехин, с/в, 1953 г.р., врач-травматолог ЦГБ № 24;

Олег Пинегин, РППС, 1968 г.р., директор ООО «Надежда-Люкс»;

Дмитрий Сергин, ЕР, 1967 г.р., депутат ЕГД;

Андрей Станкевич, СР, 1974 г.р., дир. по развитию Областной федерации волейбола;

Дмитрий Чириков, «Яблоко», 1985 г.р., м.н.с. УрФУ

17

Владимир Алексеев, ЛДПР, 1995 г.р., помощник депутата Госдумы РФ;

Юлия Барашкина, РППС, 1981 г.р., директор МОУ СОШ № 52;

Елена Бондаренко, ЕР, 1975 г.р., рук-ль Чкаловского МРО «Единой России»;

Роман Евдокимов, «Яблоко», 1996 г.р., домохозяин;

Андрей Пирожков, КПРФ, 1995 г.р., временно неработающий;

Александр Смолин, с/в, 1977 г.р., ком.директор ООО «Новый проспект», депутат ЕГД;

Олег Тихонов, СР, 1984 г.р., замдиректора по качеству ПАО «ТМК»

18

Александр Кормильцев, РППС, 1985 г.р., домохозяин;

Владислав Левитин, ЛДПР, 1993 г.р., инженер УрГГУ;

Илья Пархимчик, СР, 1981 г.р, ИП;

Виктор Сомиков, КПРФ, 1963 г.р., гл. инженер БЦ «Высоцкий»;

Анатолий Шарапов, ЕР, 1958 г.р., домохозяин, депутат ЕГД.

 

 

 

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