Завершилась регистрация кандидатов в ЕГД седьмого созыва (СПИСОК)

Сегодня вечером завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга VII созыва. Как сообщается на официальном портале горизбиркома, в общей сложности по 18 одномандатным округам зарегистрировано 115 кандидатов из 144, подавших документы. Больше всего кандидатов – в округе № 5, там их 9 человек. Меньше всего – в округах №№ 5, 11 и 18 – по пять. В выборах участвуют кандидаты от семи партий – ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС и «Гражданская платформа», а также несколько самовыдвиженцев. РИА «Новый День» приводит полный список кандидатов по одномандатным округам.
|
№ округа
|
Район / Зарегистрированные кандидаты
|
Верх-Исетский район
|
1
|
Руслан Дегтярев, Гражданская платформа, 1991 г.р, домохозяин;
Дмитрий Корепанов, РППС, 1970 г.р., пенсионер;
Вячеслав Коробков, ЛДПР, 1982 г.р., ИП;
Александра Николаева, КПРФ, 1955 г.р., пенсионер;
Ира Овчинникова, ЕР, 1960 г.р, начальник Верх-Исетского управления Пенсионного фонда России, депутат ЕГД;
Иван Похвалитов, «Яблоко», 1995 г.р., домохозяин;
Иван Ревков, СР, 1978 г.р, директор ООО «УралСтройИнвест»
|
2
|
Антон Гусев, ЛДПР, 1976 г.р, начальник отдела ТК «Мегаком-Групп»;
Олег Забродин, СР, 1962 г.р, главный внештатный нарколог Свердловской области;
Сергей Мелехин, ЕР, 1965 г.р, начальник отдела в ООО «Рендер», депутат ЕГД;
Михаил Назаров, с/в, 1988 г.р, тех.директор ТД «Метпром»;
Хасан Нурмухаметов, РППС, 1964 г.р, пенсионер;
Ольга Прожерина, КПРФ, 1985 г.р., пред. ОО «Родительский отпор Екатеринбург»
|
3
|
Олег Кагилев, ЕР, 1979 г.р., гл.инженер ГКУ УКС Св.обл., депутат ЕГД;
Вячеслав Сергеев, РППС, 1964 г.р., замгендиректора ЗАО «Спецавтоматика»;
Виталий Сухов, СР, 1988 г.р., помощник депутата ЕГД;
Ирина Урецкая, ЛДПР, 1986 г.р., управляющая автомойкой;
Андрей Хабаров, КПРФ, 1990 г.р., помощник депутата ЕГД
|
Железнодорожный район
|
4
|
Татьяна Анкуда, «Яблоко», 1964 г.р., временно неработающая;
Владимир Гладышев, КПРФ, 1986 г.р., помощник депутата заксобрания;
Александр Колесников, СР, 1968 г.р., ИП;
Олег Лобов, РППС, 1968 г.р., водитель ЕМУП МОАП;
Александр Мяконьких, ЕР, 1963 г.р., пред. СРОО «Порядок в районе», депутат ЕГД;
Олег Попов, с/в, 1972 г.р., ИП;
Сергей Чистяков, ЛДПР, 1985 г.р., гендиректор ООО «ТПК «Партнеры-СВ»
|
5
|
Константин Абатуров, с/в, 1985 г.р., ком.директор ООО «Питание-сервис СВК»;
Александр Альшевских, с/в, 1989 г.р., исп.дир. в осн. подразделении ООО «УЗГПО»;
Антон Ипатов, КПРФ, 1994 г.р., безработный;
Петр Малютин, с/в, 1967 г.р., энергетик ООО «Пальметта»;
Константин Мочалов, СР, 1979 г.р., председатель МРОО «Вело-Город»;
Елена Парий, «Яблоко», 1969 г.р., домохозяйка;
Игорь Поворознюк, ЛДПР, 1992 г.р., менеджер ООО «Аворитет»;
Владимир Порывкин, РППС, 1962 г.р., пенсионер;
Виктор Тестов, ЕР, 1962 г.р., врио главы Екатеринбурга – председателя ЕГД
|
Кировский район
|
6
|
Алексей Антошин, РППС, 1953 г.р., пенсионер;
Евгений Луконин, ЛДПР, 1987 г.р., МОУ СОШ № 21, учитель ОБЖ;
Михаил Матвеев, ЕР, 1957 г.р., замглавы администрации Екатеринбурга;
Олег Назаров, СР, 1984 г.р., ИП;
Ирина Скачкова, «Яблоко», 1963 г.р., МБВ(С)ОУВ СОШ № 185, учитель физики;
Римма Скоморохова, КПРФ, 1964 г.р., помощник депутата заксобрания
|
7
|
Вадим Егоров, КПРФ, 1958 г.р., проф. кафедры истории и философии УрГЭУ;
Владимир Крицкий, ЕР, 1959 г.р., упр. АО «ЛСР. Недвижимость – Урал», депутат ЕГД;
Антон Кунис, РППС, 1969 г.р., директор ООО «Алю-Роллер»;
Алексей Мещеряков, СР, 1993 г.р., юрисконсульт ООО «Финансы и право»;
Владимир Стехин, ЛДПР, 1987 г.р., продавец ООО «Леруа-Мерлен Восток»;
Татьяна Юсяева, «Гражданская Платформа», 1987 г.р., временно неработающая
|
8
|
Николай Баталов, ЕР, 1958 г.р., директор МАУ СК «Урал»;
Григорий Вихарев, ЛДПР, 1990 г.р., исп. директор ООО «Финансы и право», депутат ЕГД;
Никита Кутейников, КПРФ, 1993 г.р., юрисконсульт СвРО КПРФ;
Владимир Соловаров, СР, 1960, председатель правления ТСЖ «Исеть»
|
Ленинский район
|
9
|
Елена Дерягина, ЕР, 1956 г.р., Дом детского творчества Ленинского р., депутат ЕГД;
Рустэм Казыханов, РППС, 1985 г.р., менеджер АО «Канекс Технология»;
Денис Курочкин, КПРФ, 1995 г.р., специалист СРО КПРФ;
Юрий Лесников, «Яблоко», 1987 г.р., специалист по ЦБ в ИП Васильева Д.В;
Юлия Михалкова, с/в, 1983 г.р., президент ОО «Счастье»;
Роман Тихонов, ЛДПР, 1984 г.р., МООЗПП «Гражданский патруль»;
Виталий Чачин, СР, 1987 г.р., гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства»
|
10
|
Сергей Бабинов, РППС, 1985 г.р., замдиректора ООО «Орбита»;
Виталий Ряписов, КПРФ, 1986 г.р., экономист ООО «Уралпромжелдортранс»;
Николай Смирнягин, ЕР, 1981 г.р., гендиректор ЗАО УК «Академический», депутат ЕГД;
Андрей Собинов, «Яблоко», 1982г.р., руководитель отделяя в ООО СК «КМ-Центр»;
Анна Степаненко, СР, 1982 г.р. ИП;
Александр Урицкий, ЛДПР, 1986 г.р., нач. техотдела ООО «Новое Проектное Бюро»
|
Октябрьский район
|
11
|
Виктор Дегтярев, КПРФ, 1969 г.р., ИП;
Михаил Плешаков, СР, 1981 г.р, ИП;
Павел Пустозеров, ЕР, 1978 г.р., замдиректора ООО «ГУДСР»;
Кирилл Романов, ЛДПР, 1983 г.р., замдиректора УК «Созвездие»;
Анатолий Сауляк, РППС, 1947 г.р., пенсионер
|
12
|
Михаил Вечкензин, СР, 1987 г.р., неработающий, депутат ЕГД;
Виктор Карташев, ЕР, 1965 г.р., гендиректор ЕМУП СУЭРЖ;
Владимир Лежнин, ЛДПР, 1976 г.р., директор спортклуба «Атлетика»;
Сергей Лоскутов, «Яблоко», 1972 г.р., завотделом техникума «Строитель»;
Наталья Рязанцева, РППС, 1946 г.р., пенсионер;
Александр Шадрин, «Гражданская платформа», 1987 г.р., директор ООО «Интерра»;
Денис Шумихин, КПРФ, 1984 г.р., рук.проектов ООО «Салюс»
|
Орджоникидзевский район
|
13
|
Любовь Боркова, СР, 1948 г.р., пенсионер;
Игорь Изюрьев, КПРФ, 1950 г.р., пенсионер;
Александр Найданов, ЕР, 1967 г.р., советник гендиректора ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», депутат ЕГД;
Павел Невольниченко, «Гражданская платформа», 1988 г.р., ИП;
Павел Нечаев, ЛДПР, 1987 г.р., маркетолог ООО «Веро»;
Альберт Хуснутдинов, «Яблоко», 1976 г.р., дежурный по ж/д станции «Аппаратная»;
Роман Чебурин, РППС, 1984 г.р., специалист ЗАО «Орджоникидзевская УЖК»
|
14
|
Игорь Володин, ЕР, 1962 г.р., депутат заксобрания;
Александр Евтушенко, ЛДПР, 1983 г.р, ИП;
Дмитрий Естехин, с/в, 1978 г.р., гендиректор АСЦ «Правобережный»;
Евгений Кривошеев, РППС, 1978 г.р., директор ООО «Омега-93»;
Светлана Леонова, СР, 1973 г.р., временно неработающая;
Андрей Пиняжин, КПРФ, 1974 г.р., дир. по строит-ву ООО «Полимерная кровля»;
Сергей Тиунов, с/в, 1968 г.р., ИП
|
15
|
Антон Безденежных, ЛДПР, 1997 г.р., помощник депутата заксобрания;
Алексей Вихарев, ЕР, 1984 г.р., адвокат;
Марат Давлетшин, «Яблоко», 1993 г.р., безработный;
Владимир Нагибин, с/в, 1971 г.р., директор МАУ СОК «Калининец»;
Денис Порядин, КПРФ, 1976 г.р., безработный;
Алексей Семенов, РППС, 1993 г.р., безработный;
Антон Черноголов, СР, 1987 г.р., ИП
|
Чкаловский район
|
16
|
Татьяна Дубинина, КПРФ, 1952 г.р., пенсионер;
Александр Каптюг, ЛДПР, 1978 г.р., директор ООО «Уральская производственная компания»;
Валерий Мелехин, с/в, 1953 г.р., врач-травматолог ЦГБ № 24;
Олег Пинегин, РППС, 1968 г.р., директор ООО «Надежда-Люкс»;
Дмитрий Сергин, ЕР, 1967 г.р., депутат ЕГД;
Андрей Станкевич, СР, 1974 г.р., дир. по развитию Областной федерации волейбола;
Дмитрий Чириков, «Яблоко», 1985 г.р., м.н.с. УрФУ
|
17
|
Владимир Алексеев, ЛДПР, 1995 г.р., помощник депутата Госдумы РФ;
Юлия Барашкина, РППС, 1981 г.р., директор МОУ СОШ № 52;
Елена Бондаренко, ЕР, 1975 г.р., рук-ль Чкаловского МРО «Единой России»;
Роман Евдокимов, «Яблоко», 1996 г.р., домохозяин;
Андрей Пирожков, КПРФ, 1995 г.р., временно неработающий;
Александр Смолин, с/в, 1977 г.р., ком.директор ООО «Новый проспект», депутат ЕГД;
Олег Тихонов, СР, 1984 г.р., замдиректора по качеству ПАО «ТМК»
|
18
|
Александр Кормильцев, РППС, 1985 г.р., домохозяин;
Владислав Левитин, ЛДПР, 1993 г.р., инженер УрГГУ;
Илья Пархимчик, СР, 1981 г.р, ИП;
Виктор Сомиков, КПРФ, 1963 г.р., гл. инженер БЦ «Высоцкий»;
Анатолий Шарапов, ЕР, 1958 г.р., домохозяин, депутат ЕГД.
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