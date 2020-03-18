Екатеринбург в этом году ждет выборная кампания

Возможно, в сентябрьский единый день голосования часть екатеринбуржцев будет выбирать нового депутата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня был приговорен к семи годам строгого режима за коррупционное преступление депутат по одномандатному округу № 3 Верх-Исетского района Олег Кагилев.

Скорее всего, он и его защита будут обжаловать приговор. Но если решение суда первой инстанции устоит в апелляции, осужденный депутат должен быть лишен мандата, а на его место будет избран другой.

По мнению члена горизбиркома Ильи Захарова, с учетом всех сроков, довыборы в ЕГД вполне могут успеть назначить на сентябрь. В 2018 году в округе у Олега Кагилева было только 4 соперника, и из них – ни одного известного политика.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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