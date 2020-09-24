На довыборах в думу появился кандидат без прописки

На довыборы в Екатеринбургскую гордуму по одномандатному округу № 9 заявился пятый кандидат-самовыдвиженец.

Как сообщили «Новому Дню» в горизбиркоме, это Евгений Мартышко 1968 г. р., директор ООО «РесурсЭнерго», беспартийный, несудимый. От других кандидатов он отличается тем, что регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации не имеет. Добавим, что в 2016 году Мартышко баллотировался в Государственную думу от партии «Патриоты России» по Асбестовскому одномандатному округу.

Напомним, ранее на выборы как самовыдвиженцы заявились: лаборант в отделе оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ Константин Плашиннов, танцор и адвокат Ярослав Мелехин, директор юридической компании Павел Гордеев, временно не работающий Алексей Долгов, директор строительной компании СМПК Андрей Кузнецов и ведущий специалист по продажам ПАО «Химмаш» Денис Шумихин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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