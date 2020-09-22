На довыборы в ЕГД выдвинулся полный тезка лидера свердловских «эсеров»

На довыборы в ЕГД по округу № 3 заявился еще один самовыдвиженец – Андрей Кузнецов, беспартийный, несудимый, директор строительной компании СМПК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примечательность ситуации в том, что ФИО кандидата полностью совпадают с ФИО председателя регионального совета партии «Справедливая Россия» Андрея Кузнецова – отличается только год рождения.

Руководитель свердловских «эсеров» допускает, что это может быть как обычная случайность, так и чей-то превентивный ход: «Возможно, у кого-то создалось впечатление – ошибочное – что я пойду на эти выборы. Но я в них участвовать не собираюсь», – сказал «Новому Дню» Андрей Кузнецов.

Кроме того, на довыборы по округу № 9 выдвинулся еще один самовыдвиженец – Денис Шумихин, ведущий специалист по продажам ПАО «Химмаш». Таким образом, число самовыдвиженцев, заявивших о своем желании участвовать в довыборах, возросло до шести человек, но ни один из них еще не зарегистрирован – сначала им нужно собрать и сдать около 300 подписей избирателей в свою поддержку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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