На довыборы в ЕГД выдвинулись 23 кандидата. Последним пришел боец Росгвардии

Завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую гордуму по одномандатным округам №3 и №9. О своем желании участвовать в кампании заявили 23 человека, из них 12 – представители политических партий, еще 11 – самовыдвиженцы. Об этом сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме.

Последним кандидатом, который уведомил избирком об участии, стал 23-летний Кирилл Алексеевский, работающий в екатеринбургском управлении вневедомственной охраны Росгвардии, несудимый, беспартийный.

Напомним, по каждому из двух округов своих кандидатов выдвинули шесть политических партий: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Российский общенародный союз». Кроме того, в округе № 3 выдвинулись пять самовыдвиженцев, в округе № 9 – шесть. Более подробно о кандидатах можно прочитать здесь.

Добавим, кандидатам от «Российского общенародного союза» и самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать около 300 подписей избирателей в свою поддержку каждому. Сдать их в избирком они должны не позднее 18.00 среды, 7 октября. Проверить подписи и вынести решение о регистрации кандидата либо отказе в ней избирком должен в течение 10 дней после получения полного пакета документов.

Кандидатам от парламентских партий и «Яблока» подписи собирать не нужно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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