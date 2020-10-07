После сдачи подписей число кандидатов в гордуму сократилось с 23 до 15

Сегодня в 18-00 избирком Екатеринбурга завершил прием от кандидатов в депутаты ЕГД документов, необходимых для регистрации. Как сообщили «Новому Дню» в горизбиркоме, из 23 кандидатов в депутаты необходимые документы представили 11 кандидатов от политических партий и четыре самовыдвиженца. Два кандидата, Андрей Кузнецов и Александр Гавриленко, официально подали заявления об отказе от дальнейшего участия в кампании. Остальные не появились.

Таким образом, в избирательном округе №3 на сегодняшний день осталось семь претендентов на мандат: адвокат Ярослав Мелехин (с/в), ИП Владислав Постников (Яблоко»), директор по молодежным программам клуба «Корифей» Антон Швалев («Единая Россия»), депутат гордумы Асбеста Александр Каптюг (ЛДПР), временно неработающая Оксана Иванова («Справедливая Россия»), временно неработающая Ольга Прожерина (КПРФ); гендиректор ООО «Юрлига Служба заказчика» Иван Волков («Российский общенародный союз»).

В округе № 9 сдали подписи трое самовыдвиженцев: специалист по продажам ПАО «Химмаш» Денис Шумихин, директор ООО «РесурсЭнерго» Евгений Мартышко, неработающий Алексей Долгов (но он, по данным «Нового Дня», принес существенно меньше подписей, чем было необходимо). Кроме того, весь необходимый пакет документов сдали пять партийных кандидатов: старший преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов («Яблоко»), директор ООО «ТСК» по правовым вопросам Виталий Чачин («Единая Россия»), преподаватель ОБЖ Свердловского областного медколледжа Евгений Луконин (ЛДПР), коммерческий директор ООО «Новый проспект» Александр Смолин («Справедливая Россия»), директор по снабжению ООО «ТД «Уралсиз» Виталий Ряписов (КПРФ).

Напомним, горизбирком вправе принять решение о регистрации либо отказе в регистрации каждого из кандидатов в десятидневный срок. Таким образом, окончательно круг участников кампании определится не позднее 16 октября. Первое заседание, посвященное регистрации кандидатов, состоится уже завтра, 8 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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