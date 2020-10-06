С довыборов в ЕГД сходит второй кандидат: «Сдал в 10 раз меньше подписей, чем нужно»

С довыборов в гордуму Екатеринбурга выбывает второй кандидат – временно неработающий Алексей Долгов. Об этом сообщил в соцсети Александр Грезев, представитель движения «Голос», участник рабочей группы по проверке подписей избирателей.

«Пришёл на рабочую группу по проверке подписей кандидата Долгова по 9-му округу. Он в итоге сдал 35 подписей, т.е. почти в 10 раз меньше нужного. В шапке все данные от руки, вписан полный адрес проживания кандидата», – рассказал Грезев. Добавим, что еще вчера выяснилось, что кандидат Долгов вообще не знал, сколько подписей он должен собрать. Очевидно, что теперь он сойдет с гонки – подписей должно быть более 300.

Напомним, утром стало известно, что с гонки снимается кандидат в ЕГД по округу № 3 Константин Плашиннов, лаборант отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ. На своей странице в соцсети Плашиннов сообщил, что по состоянию на вечер 5 октября он и его штаб смогли собрать немногим больше 200 подписей. «Штаб принял решение не продолжать сбор, так как собрать за один день почти сто подписей с нашими текущими ресурсами физически невозможно», – пояснил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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