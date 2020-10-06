С довыборов в екатеринбургскую думу уходит первый кандидат

Незарегистрированный кандидат в ЕГД по округу № 3 Константин Плашиннов, лаборант отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ, заявил о прекращении своей кампании.

На своей странице в соцсети Плашиннов сообщил, что по состоянию на вечер 5 октября он и его штаб смогли собрать немногим больше 200 подписей. «Штаб принял решение не продолжать сбор, так как собрать за один день почти сто подписей с нашими текущими ресурсами физически невозможно», – пояснил он. Сегодняшний день кандидат намерен потратить на оплату работы сборщиков подписей, сотрудников штаба, проверяющих подписи, подготовку финансового отчёта перед избирательной комиссией. Также он отметил, что всего за время кампании, не считая личных затрат и пополнений избирательного счёта, было собрано 52 488,11 рублей.

Как уже писал «Новый День», кандидатам-самовыдвиженцам и кандидатам от партии «Российский общенародный союз» (их всего 12, не считая Плашиннова) нужно собрать около 300 подписей избирателей в свою поддержку каждому. Сдать их в избирком они должны не позднее 18:00 среды, 7 октября. Проверить подписи и вынести решение о регистрации кандидата либо отказе в ней избирком должен в течение 10 дней после получения полного пакета документов. Кандидатам от парламентских партий и «Яблока» (их всего 10) подписи собирать не нужно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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