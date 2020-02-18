«Поставим заслон для коррупционеров в думе», – депутаты одобрили список санкций за неверные декларации

Комиссия гордумы Екатеринбурга по безопасности единогласно одобрила проект решения о мерах ответственности для депутатов и главы города в случае подачи недостоверных деклараций о доходах и имуществе. Теперь документ будет вынесен на обсуждение думы, и, вероятно, его примут до конца февраля.

Как пояснил спикер думы Игорь Володин, в федеральном законодательстве появились поправки, которые смягчают наказание для депутатов-нарушителей. Ранее ошибки в декларации грозили досрочным лишением мандата. Теперь, если нарушения будут признаны незначительными, депутат может отделаться предупреждением, лишиться руководящей должности или перестать получать зарплату из бюджета. По словам Володина, подобный порядок уже действует в четырех городах Свердловской области.

Члены комиссии приняли документ почти без вопросов. Председатель комиссии Сергей Воронин лишь уточнил, какой срок дается депутату-нарушителю для письменных объяснений. «По закону, 45 дней», – ответили юристы ЕГД. «Вы считаете, что эти меры поставят заслон для коррупционеров в рядах думы?» – с улыбкой продолжал Воронин. Получив одобрительный кивок со стороны юридического департамента, он закрыл вопрос.

Добавим, что новый порядок также распространяется на главу Екатеринбурга. Ранее дума не могла высказывать претензии к декларации градоначальника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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