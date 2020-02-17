В гордуме Екатеринбурга решат, что делать с депутатами и мэром при подаче недостоверной декларации

В гордуму Екатеринбурга внесен проект документа, утверждающий список санкций для депутатов, подавших недостоверные или неполные данные о доходах и имуществе. Новый порядок также распространяется на главу Екатеринбурга.

Автором инициативы стал спикер думы Игорь Володин. Согласно документу, нарушения в депутатских декларациях будет рассматривать комиссия по безопасности жизнедеятельности населения под управлением единоросса Сергея Воронина. В зависимости от характера искажения информации о доходах и степени вины депутата предусматривается несколько наказаний. Это может быть предупреждение, лишение депутата руководящей должности в думе, запрет на исполнение полномочий на постоянной основе (то есть с получением зарплаты из бюджета).

Решение о мерах ответственности принимается в течение полугода с момента получения думой результатов проверки депутатских деклараций. При желании нарушитель может представить в комиссию письменное объяснение допущенных ошибок и оспорить решение думы в суде, если не согласен с ним. Стоит отметить, что муниципальные депутаты и глава города в декларациях обязаны также указывать доходы и имущество, записанных на супругу (или супруга) и несовершеннолетних детей.

Проект документа будет рассмотрен завтра, 18 февраля, на заседании комиссии ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, ранее за ошибки в декларациях прокуратура требовала самое суровое наказание – досрочной отставки. В 2018 году два депутата гордумы Екатеринбурга едва не лишились мандатов, но смогли отстоять себя в Свердловском областном суде. В 2019 году на федеральном, а затем и на региональном уровне были приняты поправки, которые смягчают наказание для депутатов-нарушителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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